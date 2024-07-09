Целый квартал снесут на Расточке в Новосибирске ради строительства высоток

Однако есть в квартале и новая застройка — пятиэтажные панельные дома на 2-й Ольховской и 2-й Бурденко 2012-15 годов постройки и кирпичный 4-этажный дом, возведенный в 2004 году на той же улице. Их жильцам предстоит оказаться по сути, на большой стройплощадке.