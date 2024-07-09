Целый квартал снесут на Расточке в Новосибирске ради строительства высоток

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Проект решения о комплексном развитии территории (КРТ), опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации мэрии Новосибирска, предполагает снос жилых домов и объектов инфраструктуры в границах улиц Горбаня, Бебеля, Бурденко и 2-я Бурденко. Общая площадь участка, на котором планируется строительство нового жилья — около 4,5 гектара.
На этом участке будет разрешено возводить жилые дома высотой от 9 до 30 этажей. Предполагается, что общая площадь жилья составит более 200 тысяч квадратных метров. Застройщик будет определен по результатам конкурса, предельный срок реализации проекта КРТ — 2032 год.
Этот участок застроили двухэтажными кирпичными домами с деревянными перекрытиями в 1950-52 годах. Всего под снос попадает 21 жилое здание, несколько из них уже расселили ранее. Большинство признаны аварийными в 2018–2023 годах.
Однако есть в квартале и новая застройка — пятиэтажные панельные дома на 2-й Ольховской и 2-й Бурденко 2012-15 годов постройки и кирпичный 4-этажный дом, возведенный в 2004 году на той же улице. Их жильцам предстоит оказаться по сути, на большой стройплощадке.
Легендарные кварталы, из-за которых Расточку принято называть «Сибирской Флоренцией, расположены ближе к площади Сибиряков-Гвардейцев. Ранее мы рассказывали, как там уничтожили два фонтана, входившие в первоначальный проект архитектора Майкова.