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Updated Сегодня, 18:49

Ученые в целях проверки иммунных реакций заразили добровольцев коронавирусом

Ученые в целях проверки иммунных реакций заразили добровольцев коронавирусом

9 июля 2024, 18:49
Фото: Изображение Midjourney
В эксперименте международной группы ученых участвовали 36 здоровых взрослых добровольцев, которых намеренно заразили инфекцией SARS-CoV-2. Исследование показало, что коронавирусом заболели не все испытуемые, и именно у них были выявлены уникальные иммунные реакции, помогающие противостоять вирусу.

Как сообщает newkhakasiya.online, во время пандемии некоторые люди, контактирующие с инфицированными ковидом, не заразились. И в новом исследовании специалисты смогли зафиксировать иммунные реакции сразу же после попадания вируса в организм, а не на стадии появления симптомов.

Вирус испытуемым вводили назально, после чего наблюдали за состоянием крови, слизистой носа, иммунными клетками. Затем ученым удалось секвенировать отдельные клетки и получить данные о 600 тысячах отдельных клеток.

У той категории людей, которые не заболели, иммунный ответ организма был не типичным, а более тонким. Речь идет о врожденных иммунных реакциях, которые исследователи ранее не имели возможности изучить. Примечательно, что у шести добровольцев иммунные реакции в крови проходили быстро, но слизистая оболочка реагировала медленно, что способствовало их заболеванию.

Помимо этого, специалисты определили общие закономерности работы рецепторов активированных Т-клеток. Это открытие в перспективе должно привести к разработке новых методов лечения с помощью T-клеток коронавирусной инфекции и прочих болезней.

#Общество
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