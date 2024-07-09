Ученые в целях проверки иммунных реакций заразили добровольцев коронавирусом

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Как сообщает newkhakasiya.online, во время пандемии некоторые люди, контактирующие с инфицированными ковидом, не заразились. И в новом исследовании специалисты смогли зафиксировать иммунные реакции сразу же после попадания вируса в организм, а не на стадии появления симптомов.
Вирус испытуемым вводили назально, после чего наблюдали за состоянием крови, слизистой носа, иммунными клетками. Затем ученым удалось секвенировать отдельные клетки и получить данные о 600 тысячах отдельных клеток.
У той категории людей, которые не заболели, иммунный ответ организма был не типичным, а более тонким. Речь идет о врожденных иммунных реакциях, которые исследователи ранее не имели возможности изучить. Примечательно, что у шести добровольцев иммунные реакции в крови проходили быстро, но слизистая оболочка реагировала медленно, что способствовало их заболеванию.
Помимо этого, специалисты определили общие закономерности работы рецепторов активированных Т-клеток. Это открытие в перспективе должно привести к разработке новых методов лечения с помощью T-клеток коронавирусной инфекции и прочих болезней.