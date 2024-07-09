Ученые в целях проверки иммунных реакций заразили добровольцев коронавирусом

У той категории людей, которые не заболели, иммунный ответ организма был не типичным, а более тонким. Речь идет о врожденных иммунных реакциях, которые исследователи ранее не имели возможности изучить. Примечательно, что у шести добровольцев иммунные реакции в крови проходили быстро, но слизистая оболочка реагировала медленно, что способствовало их заболеванию.