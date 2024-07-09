В Новосибирске у «Локомотив-Арены» застройщику продали дома вместе с людьми

На участке расположены около 50 частных домов, участь которых предрешена вне зависимости от желаний их владельцев. До конца 2026 года застройщик обязан выкупить их, чтобы начать подготовку для возведения многоэтажных домов. Жители могут спорить только о судьбе компенсации, которая обычно не соответствует реалиям рынка.