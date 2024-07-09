В Новосибирске у «Локомотив-Арены» застройщику продали дома вместе с людьми

Posted 9 июля, 08:26
Published 9 июля, 08:26
Modified 9 июля, 08:28
Updated 9 июля, 08:28
По информации портала «ГИС Торги», компания «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург» (входит в ГК «Брусника») стала победителем аукциона на право заключения договора о так называемом комплексном развитии территории (КРТ), ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромская и Журинский спуск в районе волейбольного стадиона «Локомотив-Арена». При начальной стоимости земельного участка 121,457 млн, ГК «Брусника» заплатила за него 3,13 млрд рублей.
На участке расположены около 50 частных домов, участь которых предрешена вне зависимости от желаний их владельцев. До конца 2026 года застройщик обязан выкупить их, чтобы начать подготовку для возведения многоэтажных домов. Жители могут спорить только о судьбе компенсации, которая обычно не соответствует реалиям рынка.
Это возможно благодаря нюансам областного закона о КРТ. Ранее скандал вспыхнул вокруг желания застройщика при помощи этого механизма выселить людей из собственных домов на северной окраине Новосибирска. По сути, применение этих подходов угрожает практически всему частному сектору города.
Ранее мы рассказывали, что мэрия готовит к торгам на право застройки многоэтажками в рамках КРТ 24 земельных участка общей площадью в 300 гектаров.