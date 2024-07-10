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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Андрей Травников поздравил новосибирских спортсменов с успехом на Играх БРИКС

Андрей Травников поздравил новосибирских спортсменов с успехом на Играх БРИКС

10 июля 2024, 12:28
Фото: правительство Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области поздравил спортсменов с успешным выступлением на Играх БРИКС.

Спортивная делегация Новосибирской области завоевала пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали на Играх БРИКС в составе сборной России, с этим успехом ее поздравил губернатор региона Андрей Травников.

«Двенадцать медалей — серьёзный вклад в общероссийскую копилку и гордость для жителей нашего региона. Сегодня интерес к союзу стран БРИКС в мире растёт: все следят за новостями, всё больше стран хотят войти в состав БРИКС. И то, что игры прошли так масштабно, для кого-то могло стать удивлением, шоком, разочарованием, для кого-то — подтверждением, что мир меняется и в 21 веке он всё-таки станет многополярным», — заявил на встрече со спортсменами глава региона.

Золото на Играх БРИКС завоевала Дарья Зарубенкова (плавание на спине, 200 метров), Анатолий Костенко (сабля, командные соревнования в составе сборной), Кристина Войтенко (соревнования по художественной гимнастике, личное многоборье), Арина Ковшова (командные соревнования по художественной гимнастике в составе сборной), Сергей Степанов (соревнования по греко-римской борьбе в весовой категории 77 кг), сообщает пресс-служба областного правительства.

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#Юрий Фомиченко#Спорт#Общество#Новосибирск#Андрей Травников#Игры БРИКС
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