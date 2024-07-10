Более 500 сирот в 2024 году получили квартиры в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Как отметила замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова, 10 июля четверым молодым новосибирцам вручили заветные ключи от квартир. Жилье получили в домах на улице Зорге в Новосибирске.
«С 2021 года в Новосибирской области изменились подходы к реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. Строительство нового жилья осуществляется под контролем министерства строительства региона. Также введена социальная выплата в виде жилищного сертификата», — отметила Ольга Потапова.
По сертификату жилое помещение сразу оформляется в собственность. Если же квартира была выдана муниципалитетом, то жилье в собственность перейдет только через пять лет.
Среди других мер поддержки детей-сирот, которым положено жилье, является возможность компенсации за наем жилого помещения. В 2024 году предусмотрено 45,7 млн рублей на выплаты. Чтобы получить такую поддержку, необходимо написать заявление о предоставлении компенсации платы в министерство труда и социального развития Новосибирской области.