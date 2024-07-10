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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Дети обрели жилье

Более 500 сирот в 2024 году получили квартиры в Новосибирской области

10 июля 2024, 09:23
Фото: правительство НСО
Дети обрели жилье
Новоселами в 2024 году стали 539 сирот из Новосибирской области: на решение жилищного вопроса было выделено 4 млрд рублей, что еще позволит обеспечить более тысячи детей, оставшихся без родителей, сообщили в правительстве.

Как отметила замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова, 10 июля четверым молодым новосибирцам вручили заветные ключи от квартир. Жилье получили в домах на улице Зорге в Новосибирске.

«С 2021 года в Новосибирской области изменились подходы к реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. Строительство нового жилья осуществляется под контролем министерства строительства региона. Также введена социальная выплата в виде жилищного сертификата», — отметила Ольга Потапова.

По сертификату жилое помещение сразу оформляется в собственность. Если же квартира была выдана муниципалитетом, то жилье в собственность перейдет только через пять лет.

Среди других мер поддержки детей-сирот, которым положено жилье, является возможность компенсации за наем жилого помещения. В 2024 году предусмотрено 45,7 млн рублей на выплаты. Чтобы получить такую поддержку, необходимо написать заявление о предоставлении компенсации платы в министерство труда и социального развития Новосибирской области.

План по обеспечению жильем детей-сирот в Новосибирске на 2024 год выполнен на 83%
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Мэрия#Недвижимость#Жилье#Дети-сироты#Сирота
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