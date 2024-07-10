Долгожданный «Гладиатор 2»: появился трейлер нового фильма

Действие нового фильма разворачивается спустя 25 лет после событий оригинала. В центре сюжета — возмужавший Луций, внук императора Марка Аврелия, который живёт вдалеке от Рима, в Нумидии. Однако вторжение римских войск разрушает его тихую семейную жизнь. Луция захватывают в плен, и он возвращается в Рим, но уже не как наследник престола, а как гладиатор. Сюжет обещает захватывающие повороты и эпические сражения, подчеркивая тематику борьбы за свободу и справедливость.