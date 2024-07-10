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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Кто виноват в ДТП

Дорогу парализовало из-за ДТП с грузовиками под Новосибирском

10 июля 2024, 03:24
Фото: 1MI
Кто виноват в ДТП
Авария с большегрузами произошла под Новосибирском, сообщают очевидцы в соцсетях.

Рядом с селом Гусиный брод случилось ДТП. В нем виноваты грузовые автомобили. Сразу три грузовика столкнулись, перекрыв полностью дорогу, причем в оба направления.

Кто именно стал виновником аварии, не уточняется. Обстоятельства пока не установлены. На данном участке собралась адская пробка. Водители возмущались в комментариях сервиса 2ГИС. Также недовольные оставляли комментарии в соцсетях, отмечая, что многие люди опоздали на работу.

Как уточнили в ГАИ, дорожно-транспортное происшествие оформлено с материальным ущербом. Спустя несколько часов автомобили убрали и машины могли спокойно разъехаться.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария
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