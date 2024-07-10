Дорогу парализовало из-за ДТП с грузовиками под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Рядом с селом Гусиный брод случилось ДТП. В нем виноваты грузовые автомобили. Сразу три грузовика столкнулись, перекрыв полностью дорогу, причем в оба направления.
Кто именно стал виновником аварии, не уточняется. Обстоятельства пока не установлены. На данном участке собралась адская пробка. Водители возмущались в комментариях сервиса 2ГИС. Также недовольные оставляли комментарии в соцсетях, отмечая, что многие люди опоздали на работу.
Как уточнили в ГАИ, дорожно-транспортное происшествие оформлено с материальным ущербом. Спустя несколько часов автомобили убрали и машины могли спокойно разъехаться.