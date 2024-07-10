Дорогу парализовало из-за ДТП с грузовиками под Новосибирском

Кто именно стал виновником аварии, не уточняется. Обстоятельства пока не установлены. На данном участке собралась адская пробка. Водители возмущались в комментариях сервиса 2ГИС. Также недовольные оставляли комментарии в соцсетях, отмечая, что многие люди опоздали на работу.