Эксперты описали простой способ снизить артериальное давление

Как сообщает newia.ru, речь идет о тренировках по увеличению силы хвата — сжатии кисти с эспандером с наибольшей силой и удержании руки в таком положении как можно больше. Для снижения АД такие мини-тренировки желательно делать по 8–12 раз в день дважды или трижды в неделю.