Эксперты описали простой способ снизить артериальное давление

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Как сообщает newia.ru, речь идет о тренировках по увеличению силы хвата — сжатии кисти с эспандером с наибольшей силой и удержании руки в таком положении как можно больше. Для снижения АД такие мини-тренировки желательно делать по 8–12 раз в день дважды или трижды в неделю.
Стоит отметить, что у страдающих гипертонией людей при регулярном выполнении такого упражнения показатели артериального давления начали постепенно снижаться. Такой положительный процесс вызван реакцией тела человека на нагрузку, из-за воздействия которой кровеносные сосуды становятся более эластичными.
Тренировка силы хвата — изометрическое сокращение. Мышцы одновременно резко сокращаются, а сосуды сжимаются — кровь не может через них пробиться. Кратковременно повышается давление, а организм при таком стрессе начинает «совершенствовать» кровеносные сосуды, чтобы они стали податливыми. Постепенно сосудистые стенки укрепляются, и давление понижается.
Стоит иметь в виду, что регулярное повышение артериального давления (гипертония) несет высокий риск для здоровья, провоцируя возникновение заболеваний сердца, инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, болезней почек и сосудистой деменции.