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Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

Эксперты описали простой способ снизить артериальное давление

Эксперты описали простой способ снизить артериальное давление

10 июля 2024, 17:49
Фото: 1MI
Эксперты назвали упражнение, которое при регулярном выполнении способно снизить артериальное давление (АД). Понадобится лишь кистевой эспандер, который доступен в любом магазине спорттоваров. Упражнение займет буквально две минуты.

Как сообщает newia.ru, речь идет о тренировках по увеличению силы хвата — сжатии кисти с эспандером с наибольшей силой и удержании руки в таком положении как можно больше. Для снижения АД такие мини-тренировки желательно делать по 8–12 раз в день дважды или трижды в неделю.

Стоит отметить, что у страдающих гипертонией людей при регулярном выполнении такого упражнения показатели артериального давления начали постепенно снижаться. Такой положительный процесс вызван реакцией тела человека на нагрузку, из-за воздействия которой кровеносные сосуды становятся более эластичными.

Тренировка силы хвата — изометрическое сокращение. Мышцы одновременно резко сокращаются, а сосуды сжимаются — кровь не может через них пробиться. Кратковременно повышается давление, а организм при таком стрессе начинает «совершенствовать» кровеносные сосуды, чтобы они стали податливыми. Постепенно сосудистые стенки укрепляются, и давление понижается.

Стоит иметь в виду, что регулярное повышение артериального давления (гипертония) несет высокий риск для здоровья, провоцируя возникновение заболеваний сердца, инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, болезней почек и сосудистой деменции.

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