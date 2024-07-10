Эти советские мультики смотрел каждый — сможете угадать хотя бы 7/8?

Угадайте фразы из известных советских мультфильмов

В этом тесте вам будет предложено восемь фраз из советских мультфильмов. Каждая фраза сопровождается тремя вариантами ответа. Ваша задача — выбрать правильный вариант. Не спешите, вспомните свои любимые мультфильмы и попробуйте угадать, откуда взята каждая фраза. Удачи!