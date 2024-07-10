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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Тест на знание советских мультиков

Эти советские мультики смотрел каждый — сможете угадать хотя бы 7/8?

10 июля 2024, 05:41
Фото: Союзмультфильм
Тест на знание советских мультиков
Советские мультфильмы — это настоящая сокровищница детства для многих поколений. Яркие персонажи, мудрые и смешные диалоги оставили неизгладимый след в наших сердцах. Но сможете ли вы вспомнить самые запоминающиеся фразы из любимых мультфильмов. Проверьте себя!

Эти анимационные шедевры воспитали не одно поколение и оставили в сердцах зрителей множество ярких воспоминаний. Давайте проверим вашу память и знания: сможете ли вы узнать мультфильм по одной лишь фразе?

Тест
Угадайте фразы из известных советских мультфильмов

В этом тесте вам будет предложено восемь фраз из советских мультфильмов. Каждая фраза сопровождается тремя вариантами ответа. Ваша задача — выбрать правильный вариант. Не спешите, вспомните свои любимые мультфильмы и попробуйте угадать, откуда взята каждая фраза. Удачи!

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#Алина Гурицкая#Тесты#Кино#СССР#Мультфильм
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