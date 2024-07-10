Историческое ограждение Октябрьского моста поменяли на дешевую копию — почему

В Новосибирске продолжается установка нового ограждения на Октябрьском мосту. Многие горожане обратили внимание, что звенья, которые монтируют рабочие в рамках реконструкции моста, выглядят как дешевая пластмассовая подделка и только отдаленно напоминают благородное чугунное литье.