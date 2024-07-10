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Разница между новым и старым ограждением сразу бросается в глаза

Историческое ограждение Октябрьского моста поменяли на дешевую копию — почему

10 июля 2024, 03:46
Фото: atas.info
Разница между новым и старым ограждением сразу бросается в глаза
Мэрия Новосибирска объяснила причину установки новодела, не очень похожего на оргинал, и раскрыла судьбу исторических перил.

В Новосибирске продолжается установка нового ограждения на Октябрьском мосту. Многие горожане обратили внимание, что звенья, которые монтируют рабочие в рамках реконструкции моста, выглядят как дешевая пластмассовая подделка и только отдаленно напоминают благородное чугунное литье.

Как объяснили в департаменте транспорта дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, «на период производства работ устанавливается временное ограждение, которое в дальнейшем будет демонтировано».

Реконструировать оригинальное ограждение было невозможно — за 80 лет его разъела коррозия, стойки и художественные элементы покрылись трещинами.

«Для сохранения исторического облика моста проектом предусмотрена установка полностью идентичного историческому перильного ограждения с использованием чугунных сплавов. Заказ на изготовление новых конструкций ограждения размещен на том же заводе, изготовившем в 50-е годы прошлого столетия элементы исторического ограждения, с использованием оригинальных чертежей и лекал», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос Atas.Info.

Срок изготовления точной чугунной копии ограждения в департаменте не уточнили.

Осенью прошлого года первые демонтированные звенья ограждения сваливали на промплощадке в районе пляжа «Наутилус»Осенью прошлого года первые демонтированные звенья ограждения сваливали на промплощадке в районе пляжа «Наутилус»
Осенью прошлого года первые демонтированные звенья ограждения сваливали на промплощадке в районе пляжа «Наутилус»
Фото: Яндекс.Карты

Что касается судьбы исторического ограждения, то его элементы являются имуществом МКУ «Гормост», и по мере выполнения демонтажных работ передаются подрядными организациями учреждению на хранение.

«В настоящий момент приемка и хранение исторического ограждения осуществляется на площадке производственного участка МКУ „Гормост“ по адресу ул. Моторная, 55/1», — подчеркнули в муниципалитете.

В мэрии уклонились от ответа на прямой вопрос, что будет с оригинальными чугунными элементами в будущем.

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