Историческое ограждение Октябрьского моста поменяли на дешевую копию — почему

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:54
В Новосибирске продолжается установка нового ограждения на Октябрьском мосту. Многие горожане обратили внимание, что звенья, которые монтируют рабочие в рамках реконструкции моста, выглядят как дешевая пластмассовая подделка и только отдаленно напоминают благородное чугунное литье.
Как объяснили в департаменте транспорта дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, «на период производства работ устанавливается временное ограждение, которое в дальнейшем будет демонтировано».
Реконструировать оригинальное ограждение было невозможно — за 80 лет его разъела коррозия, стойки и художественные элементы покрылись трещинами.
«Для сохранения исторического облика моста проектом предусмотрена установка полностью идентичного историческому перильного ограждения с использованием чугунных сплавов. Заказ на изготовление новых конструкций ограждения размещен на том же заводе, изготовившем в 50-е годы прошлого столетия элементы исторического ограждения, с использованием оригинальных чертежей и лекал», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос Atas.Info.
Срок изготовления точной чугунной копии ограждения в департаменте не уточнили.
Что касается судьбы исторического ограждения, то его элементы являются имуществом МКУ «Гормост», и по мере выполнения демонтажных работ передаются подрядными организациями учреждению на хранение.
«В настоящий момент приемка и хранение исторического ограждения осуществляется на площадке производственного участка МКУ „Гормост“ по адресу ул. Моторная, 55/1», — подчеркнули в муниципалитете.
В мэрии уклонились от ответа на прямой вопрос, что будет с оригинальными чугунными элементами в будущем.