Как увидеть недавно родившихся оленят, рассказали в зоопарке Новосибирска

По словам заведующего сектором копытных Александра Филиппова, в Новосибирском зоопарке сейчас у трех олених по одному ребенку, и у еще одной — двойня. Посетителям нужно последить немного за мамами и улучить момент, когда они подойдут покормить ребенка. В жаркие дни оленята прячутся в тень, а в прохладные наоборот, выбирают солнечные участки.