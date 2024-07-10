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Как увидеть недавно родившихся оленят, рассказали в зоопарке Новосибирска

Как увидеть недавно родившихся оленят, рассказали в зоопарке Новосибирска

10 июля 2024, 05:58
Фото: atas.info
В зоопарке недавно родились пятнистые оленята, но посетители могут их увидеть только при определенной сноровке, следует из сообщения пресс-службы заведения.

Сотрудники Новосибирского зоопарка рассказали, как посетители могут увидеть недавно родившихся пятнистых оленят. Дело в том, что сейчас у детенышей наступил «период затаивания», и любители животных могут напрасно провести время у вольера, рассказали в пресс-службе зоопарка.

У семейства оленевых иная тактика сбережения потомства, нежели у остальных парнокопытных. Оленята стараются спрятаться в траве, а не ходить по пятам за матерью.

По словам заведующего сектором копытных Александра Филиппова, в Новосибирском зоопарке сейчас у трех олених по одному ребенку, и у еще одной — двойня. Посетителям нужно последить немного за мамами и улучить момент, когда они подойдут покормить ребенка. В жаркие дни оленята прячутся в тень, а в прохладные наоборот, выбирают солнечные участки.

«Период затаивания» длится недолго, поэтому скоро маленькие пятнистые олени появятся на публике.

Видео: Новосибирский зоопарк
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#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Зоопарк#Детеныши#Оленята#Пятнистые оленята
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