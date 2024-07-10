Мэрия не расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста в Новосибирске

Дорошенко заявил, что компания по договору должна до конца сентября отремонтировать одну полосу, но при соответствующей погоде может успеть и до конца июля. Тогда подрядчик готов начать ремонтировать вторую полосу досрочно на собственные средства. Предполагается, что эти вложения мэрия компенсирует в 2025 году, сообщает Сибкрай.