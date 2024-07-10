Мэрия не расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста в Новосибирске

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В Новосибирске компания «СК Дороги Сибири» завершит реконструкцию Димитровского моста: договор расторгнут не будет. Напомним, во вторник, 9 июля стало известно о намерении муниципального предприятия «Гормост» в одностороннем порядке расторгнуть контракт с единственным подрядчиком.
В компании «СК Дороги Сибири» заявили, что конфликт действительно случился, и касался он дополнительных работ, не обозначенных в проекте. В настоящий момент стороны пришли к согласию и ремонт продолжается.
По словам исполнительного директора подрядчика Никиты Дорошенко, при разборе 19-сантиметрового слоя асфальта обнаружился еще один слой. На его снятие ушло полмесяца, и новый слой должен стать толще. Сейчас в «Гормост» отправлены документы на согласование.
Дорошенко заявил, что компания по договору должна до конца сентября отремонтировать одну полосу, но при соответствующей погоде может успеть и до конца июля. Тогда подрядчик готов начать ремонтировать вторую полосу досрочно на собственные средства. Предполагается, что эти вложения мэрия компенсирует в 2025 году, сообщает Сибкрай.