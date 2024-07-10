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Published Сегодня, 01:31

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Updated Сегодня, 01:33

Пенсия якобы станет больше

Мошенники обещают старикам из Новосибирска пересчитать пенсию

10 июля 2024, 01:31
Фото: Изображение Midjourney
Пенсия якобы станет больше
О новом способе мошенничества предупредили жителей Новосибирской области в Сибирском ГУ Банка России.

Суть развода в том, что мошенники звонят старикам и старушкам в Новосибирске и говорят им радостную новость. Во-первых, они выдают себя за сотрудников Социального фонда, что уже внушает доверие, а во-вторых, они обещают пенсионерам перерасчет пенсии. Она якобы станет больше из-за перерасчета неучтенного стажа.

Когда пожилые люди начинают верить, то аферисты говорят, чтобы пенсионеры приходили в МФЦ или в СФР. Правда, для записи нужно назвать свои данные, в том числе паспортные, СНИЛСа и прочих документов. Затем старикам приходит СМС-код.

Собрав всю информацию, мошенники подключаются к личному кабинету стариков, а затем берут на них кредиты и займы.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Госуслуги#Пенсии#Пенсионеры#Мошенники#Обман
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