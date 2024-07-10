Мошенники обещают старикам из Новосибирска пересчитать пенсию

Суть развода в том, что мошенники звонят старикам и старушкам в Новосибирске и говорят им радостную новость. Во-первых, они выдают себя за сотрудников Социального фонда, что уже внушает доверие, а во-вторых, они обещают пенсионерам перерасчет пенсии. Она якобы станет больше из-за перерасчета неучтенного стажа.