Мошенники обещают старикам из Новосибирска пересчитать пенсию

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
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Updated Сегодня, 01:33
Суть развода в том, что мошенники звонят старикам и старушкам в Новосибирске и говорят им радостную новость. Во-первых, они выдают себя за сотрудников Социального фонда, что уже внушает доверие, а во-вторых, они обещают пенсионерам перерасчет пенсии. Она якобы станет больше из-за перерасчета неучтенного стажа.
Когда пожилые люди начинают верить, то аферисты говорят, чтобы пенсионеры приходили в МФЦ или в СФР. Правда, для записи нужно назвать свои данные, в том числе паспортные, СНИЛСа и прочих документов. Затем старикам приходит СМС-код.
Собрав всю информацию, мошенники подключаются к личному кабинету стариков, а затем берут на них кредиты и займы.