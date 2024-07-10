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На 13 лет попал в колонию закладчик за наркоторговлю в Новосибирской области

На 13 лет попал в колонию закладчик за наркоторговлю в Новосибирской области

10 июля 2024, 05:19
Фото: 1MI
Преступник подготовил более полусотни закладок с запрещенными веществами в Татарске, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирской области к 13 годам колонии строгого режима приговорили 35-летнего наркодилера, изобличенного в торговле запрещенными веществами на территории города Татарска. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Житель Мошковского района был задержан в апреле 2023 года после того, как он сделал более полусотни «закладок» с наркотиками в Татарске. На допросе он рассказал, что привез наркотики из Омска, где снимает квартиру.

Во время обыска в арендованном жилье сибиряка полицейские обнаружили около 25 граммов одурманивающих веществ. Приговор вынес суд Татарского района.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Татарск#Мошковский район#Наркодилер#Запрещенные вещества
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