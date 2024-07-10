На 13 лет попал в колонию закладчик за наркоторговлю в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Новосибирской области к 13 годам колонии строгого режима приговорили 35-летнего наркодилера, изобличенного в торговле запрещенными веществами на территории города Татарска. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Житель Мошковского района был задержан в апреле 2023 года после того, как он сделал более полусотни «закладок» с наркотиками в Татарске. На допросе он рассказал, что привез наркотики из Омска, где снимает квартиру.
Во время обыска в арендованном жилье сибиряка полицейские обнаружили около 25 граммов одурманивающих веществ. Приговор вынес суд Татарского района.