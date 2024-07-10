На примере производства ПЦБК студенты МГУ ознакомились с экономикой замкнутого цикла

Для студентов устроили экскурсию на производство, где они наблюдали за каждым из этапов переработки макулатуры и выпуска картона для плоских слоев и гофроупаковки. Посетителям предприятия рассказали, что бумажные отходы не отвозят на свалку, а используют в виде вторсырья для изготовления новой продукции. На ПЦБК количество подобных циклов может доходить до 12 раз. Мощность переработки макулатуры достигает 300 тысяч тонн в год.