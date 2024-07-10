На примере производства ПЦБК студенты МГУ ознакомились с экономикой замкнутого цикла

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Как сообщает properm.ru, учащиеся второго курса получили возможность ознакомиться с хозяйственным комплексом Прикамья, побывав на предприятиях различных отраслей экономической специализации данного региона. В рамках посещения производственной площадки Пермской ЦБК делегаты смогли изучить специфику функционирования целлюлозно-бумажной промышленности и экономики замкнутого цикла.
Для студентов устроили экскурсию на производство, где они наблюдали за каждым из этапов переработки макулатуры и выпуска картона для плоских слоев и гофроупаковки. Посетителям предприятия рассказали, что бумажные отходы не отвозят на свалку, а используют в виде вторсырья для изготовления новой продукции. На ПЦБК количество подобных циклов может доходить до 12 раз. Мощность переработки макулатуры достигает 300 тысяч тонн в год.
Руководитель практики, доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ, к. г. н. Мария Горячко отметила, что экскурсии на подобные предприятия в целях ознакомления с экономическими отраслями и регионами оказывают серьезное влияние на подготовку молодых специалистов в области географии.
Группу учащихся и преподавателей московского университета лично встретил на предприятии глава ПЦБК Юрий Марков. Он заявил, что компания с радостью привечает каждого посетителя, особенно молодых специалистов.
Молодежь смогла изучить устройство экономики замкнутого цикла благодаря участию в турнире по настольной игре «Цикличная экономика». Его организовали студенты экономического факультета ПГНИУ. В рамках игры участники сумели представить себя в роли управляющего крупного производства, специализирующегося на определенной отрасли, и проверить свои компетенции относительно экономики замкнутого цикла. По завершении игры гостям вручили презенты на память.
Одна из практиканток, студентка 2-го курса МГУ Ольга Горбунова, высоко оценила благоустройство Перми. Она обратила внимание на современный жилфонд и перспективную промышленность, которая открыта для посещения и передачи опыта. Ольга с удовольствием побывала на ПЦБК. Она была впечатлена объемами производственных процессов и тоннажем переработанной макулатуры. Практикантка отметила, что намного полезнее ознакомиться со всеми процессами на наглядном примере и изнутри, чем просто слушать лекции.