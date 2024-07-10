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На примере производства ПЦБК студенты МГУ ознакомились с экономикой замкнутого цикла

На примере производства ПЦБК студенты МГУ ознакомились с экономикой замкнутого цикла

10 июля 2024, 10:32
Фото: пресс-служба ПЦБК
Столичная делегация поучаствовала в экскурсии по Пермской целлюлозно-бумажной компании. Предприятие было включено в маршрут ежегодной учебно-производственной практики, которую организуют в ряде субъектов РФ для студентов географического факультета МГУ.

Как сообщает properm.ru, учащиеся второго курса получили возможность ознакомиться с хозяйственным комплексом Прикамья, побывав на предприятиях различных отраслей экономической специализации данного региона. В рамках посещения производственной площадки Пермской ЦБК делегаты смогли изучить специфику функционирования целлюлозно-бумажной промышленности и экономики замкнутого цикла.

Для студентов устроили экскурсию на производство, где они наблюдали за каждым из этапов переработки макулатуры и выпуска картона для плоских слоев и гофроупаковки. Посетителям предприятия рассказали, что бумажные отходы не отвозят на свалку, а используют в виде вторсырья для изготовления новой продукции. На ПЦБК количество подобных циклов может доходить до 12 раз. Мощность переработки макулатуры достигает 300 тысяч тонн в год.

Руководитель практики, доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ, к. г. н. Мария Горячко отметила, что экскурсии на подобные предприятия в целях ознакомления с экономическими отраслями и регионами оказывают серьезное влияние на подготовку молодых специалистов в области географии.

Группу учащихся и преподавателей московского университета лично встретил на предприятии глава ПЦБК Юрий Марков. Он заявил, что компания с радостью привечает каждого посетителя, особенно молодых специалистов.

Молодежь смогла изучить устройство экономики замкнутого цикла благодаря участию в турнире по настольной игре «Цикличная экономика». Его организовали студенты экономического факультета ПГНИУ. В рамках игры участники сумели представить себя в роли управляющего крупного производства, специализирующегося на определенной отрасли, и проверить свои компетенции относительно экономики замкнутого цикла. По завершении игры гостям вручили презенты на память.

Одна из практиканток, студентка 2-го курса МГУ Ольга Горбунова, высоко оценила благоустройство Перми. Она обратила внимание на современный жилфонд и перспективную промышленность, которая открыта для посещения и передачи опыта. Ольга с удовольствием побывала на ПЦБК. Она была впечатлена объемами производственных процессов и тоннажем переработанной макулатуры. Практикантка отметила, что намного полезнее ознакомиться со всеми процессами на наглядном примере и изнутри, чем просто слушать лекции.

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