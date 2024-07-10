НЛО? Странный летающий объект заметили 10 июля в ночном небе

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Нетипичное явление рассматривали россияне прошлой ночью. Летающий на небосводе объект видели сразу несколько регионов: Саратовская, Белгородская, Ростовская, Воронежская, Брянская области, а также Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.
Он был яркий, хорошо замечен на темном небе. От объекта исходили сияющие круги. Это привлекло внимание россиян.
Как пишет телеканал Саратов 24, вероятно, это была ракета-носитель. Ее запустили с космодрома Куру во французской Гвиане. Произошло это 9 июля.