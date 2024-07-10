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Published Сегодня, 08:43

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Объект видели разные регионы

НЛО? Странный летающий объект заметили 10 июля в ночном небе

10 июля 2024, 08:43
Фото: 1MI
Объект видели разные регионы
В России был замечен странный летающий объект, о чем рассказывают очевидцы.

Нетипичное явление рассматривали россияне прошлой ночью. Летающий на небосводе объект видели сразу несколько регионов: Саратовская, Белгородская, Ростовская, Воронежская, Брянская области, а также Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Он был яркий, хорошо замечен на темном небе. От объекта исходили сияющие круги. Это привлекло внимание россиян.

Как пишет телеканал Саратов 24, вероятно, это была ракета-носитель. Ее запустили с космодрома Куру во французской Гвиане. Произошло это 9 июля.

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#Эмилия Губарева#Россия#Ракета#Небо#НЛО
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