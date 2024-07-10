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Новосибирская Обь признана одной из самых грязных рек России

Новосибирская Обь признана одной из самых грязных рек России

10 июля 2024, 07:19
Фото: atas.info
Река Обь, на которой стоит Новосибирск, попала в перечень самых загрязненных рек страны, следует из составленного Росгидрометом обзора.

Река Обь, на которой стоит Новосибирск, попала в составленный Росгидрометом перечень самых грязных рек России. По данным организации, в 2023 году на Оби произошло 1027 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения поверхностных пресных вод. Но Волге зафиксировано 506 случаев, то есть в два раза меньше.

56% инцидентов с загрязнением воды пришлось как раз на Обь и Волгу. Интересно, что в случае с Обью количество фактов загрязнения в минувшем году выросло на 15%, а на Волге уменьшилось на 8%.

Что же касается Новосибирской области, то она вошла в список шести регионов России, в которых чаще всего отмечаются такие факты.

Обское водохранилище тоже не может похвастаться чистой водой: качество воды в нем колеблется от значения «загрязненная» до значения «грязная». Но несмотря на присутствие медных, цинковых, алюминиевых и марганцевых соединений, а также нефтепродуктов, Обское море остается излюбленным местом отдыха новосибирцев.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Отдых#Загрязнение#Обь#Чистая вода#Росгидромет
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