Новосибирская Обь признана одной из самых грязных рек России

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Река Обь, на которой стоит Новосибирск, попала в составленный Росгидрометом перечень самых грязных рек России. По данным организации, в 2023 году на Оби произошло 1027 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения поверхностных пресных вод. Но Волге зафиксировано 506 случаев, то есть в два раза меньше.
56% инцидентов с загрязнением воды пришлось как раз на Обь и Волгу. Интересно, что в случае с Обью количество фактов загрязнения в минувшем году выросло на 15%, а на Волге уменьшилось на 8%.
Что же касается Новосибирской области, то она вошла в список шести регионов России, в которых чаще всего отмечаются такие факты.
Обское водохранилище тоже не может похвастаться чистой водой: качество воды в нем колеблется от значения «загрязненная» до значения «грязная». Но несмотря на присутствие медных, цинковых, алюминиевых и марганцевых соединений, а также нефтепродуктов, Обское море остается излюбленным местом отдыха новосибирцев.