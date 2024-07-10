Новосибирская Обь признана одной из самых грязных рек России

Река Обь, на которой стоит Новосибирск, попала в составленный Росгидрометом перечень самых грязных рек России. По данным организации, в 2023 году на Оби произошло 1027 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения поверхностных пресных вод. Но Волге зафиксировано 506 случаев, то есть в два раза меньше.