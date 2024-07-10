О сексе втроем рассказал скандальный актер из Новосибирска Кологривый

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Никита Кологривый стал участником шоу репера Басты. Гостю зрители задавали каверзные вопросы. Один из них касался интимной темы. У актера спросили, как он относится к сексу втроем.
Сначала новосибирец не хотел отвечать на вопрос, но ему все же пришлось это сделать. По его мнению, групповой секс — это патология. Те, кто занимается любовью втроем, не может сделать это вдвоём и этим людям всегда нужен третий.
Напомним, что актер известен своими противоречивыми выходками. Например, в новосибирском баре он укусил официантку и подрался с сотрудниками, за что сел за решетку на семь суток. Также он нелестно высказывался о своих коллегах, которые его невзлюбили. После шумихи он лишился контрактов.