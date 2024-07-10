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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Никита Кологривый против секса втроем

О сексе втроем рассказал скандальный актер из Новосибирска Кологривый

10 июля 2024, 06:34
Фото: шоу «Вопрос ребром»
Никита Кологривый против секса втроем
На интимные темы порассуждал актер из Новосибирска Никита Кологривый на шоу «Вопрос ребром».

Никита Кологривый стал участником шоу репера Басты. Гостю зрители задавали каверзные вопросы. Один из них касался интимной темы. У актера спросили, как он относится к сексу втроем.

Сначала новосибирец не хотел отвечать на вопрос, но ему все же пришлось это сделать. По его мнению, групповой секс — это патология. Те, кто занимается любовью втроем, не может сделать это вдвоём и этим людям всегда нужен третий.

Напомним, что актер известен своими противоречивыми выходками. Например, в новосибирском баре он укусил официантку и подрался с сотрудниками, за что сел за решетку на семь суток. Также он нелестно высказывался о своих коллегах, которые его невзлюбили. После шумихи он лишился контрактов.

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