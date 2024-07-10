Очередное подпольное казино накрыли в Новосибирске — дело организаторов ушло в суд

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 02:46
Один из участников группы в 2023 году решил построить бизнес и получить легкие деньги. Мужчина вел подготовку, чтобы организовать подпольное казино.
Он привлек четырех человек, распределил между ними обязанности, снял помещение в Калининском районе, поставил там автоматы, покерные столы и начал получать прибыль с клиентов. Рекламировали подпольное казино через группы и каналы в соцсетях. Длилось все это до марта 2024 года.
Преступную деятельность раскрыли. Группу обвинили в незаконном проведении азартных игр и в получении преступного дохода. Рассмотрение дела завершено. Его направили в суд.