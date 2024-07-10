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Дело направили в суд

Очередное подпольное казино накрыли в Новосибирске — дело организаторов ушло в суд

10 июля 2024, 02:44
Фото: Изображение Midjourney
Дело направили в суд

Организаторов еще одного подпольного казино осудят в Новосибирске

В Новосибирске завершили рассмотрение дела по факту организации и проведении азартных игр, которые нарушали закон, сообщили в СКР по региону.

Один из участников группы в 2023 году решил построить бизнес и получить легкие деньги. Мужчина вел подготовку, чтобы организовать подпольное казино.

Он привлек четырех человек, распределил между ними обязанности, снял помещение в Калининском районе, поставил там автоматы, покерные столы и начал получать прибыль с клиентов. Рекламировали подпольное казино через группы и каналы в соцсетях. Длилось все это до марта 2024 года.

Преступную деятельность раскрыли. Группу обвинили в незаконном проведении азартных игр и в получении преступного дохода. Рассмотрение дела завершено. Его направили в суд.

Фото: СКР по НСО
Очередное подпольное казино закрыли в центре Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Игры#Уголовное дело#Казино#Подпольное казино
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