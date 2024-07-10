Очередное подпольное казино накрыли в Новосибирске — дело организаторов ушло в суд

Он привлек четырех человек, распределил между ними обязанности, снял помещение в Калининском районе, поставил там автоматы, покерные столы и начал получать прибыль с клиентов. Рекламировали подпольное казино через группы и каналы в соцсетях. Длилось все это до марта 2024 года.