Под уголовное дело попал бывший чиновник мэрии в Новосибирске

Сотрудники ФСБ установили, что теперь уже бывший заместитель начальника городского департамента энергетики и ЖКХ с сентября 2023 и до января нынешнего года занимался делами фирмы, директором которой фиктивно был один из его родственников. Компания работала в сфере выполнения государственных контрактов.