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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Под уголовное дело попал бывший чиновник мэрии в Новосибирске

Под уголовное дело попал бывший чиновник мэрии в Новосибирске

10 июля 2024, 12:05
Фото: atas.info
В Новосибирске экс-замглавы департамента энергетики и ЖКХ заподозрили в превышении полномочий и занятиях незаконным предпринимательством, следует из сообщения областного Следственного комитета.

В Новосибирске экс-чиновника мэрии заподозрили в превышении своих полномочий и занятиях незаконным предпринимательством одновременно со службой в городском руководстве. О начале следствия рассказала вечером в среду, 10 июля, пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным источника Atas.Info, речь идет о Владимире Ткаченко.

Сотрудники ФСБ установили, что теперь уже бывший заместитель начальника городского департамента энергетики и ЖКХ с сентября 2023 и до января нынешнего года занимался делами фирмы, директором которой фиктивно был один из его родственников. Компания работала в сфере выполнения государственных контрактов.

Подозреваемый также мог просить своих непосредственных подчиненных в мэрии выполнять определенные действия в интересах фирмы, которую он контролировал.

В настоящий момент следственные мероприятия продолжаются, где находится Ткаченко — не сообщается.

Напомним, после ухода Анатолия Локтя с поста мэра столицы Сибири, множество сотрудников городской администрации предпочли уволиться, а некоторые и вовсе угодили под уголовные дела.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Уголовное дело#ФСБ#Следственный комитет#Чиновник#Коррупция#Превышение полномочий
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