Под уголовное дело попал бывший чиновник мэрии в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Новосибирске экс-чиновника мэрии заподозрили в превышении своих полномочий и занятиях незаконным предпринимательством одновременно со службой в городском руководстве. О начале следствия рассказала вечером в среду, 10 июля, пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным источника Atas.Info, речь идет о Владимире Ткаченко.
Сотрудники ФСБ установили, что теперь уже бывший заместитель начальника городского департамента энергетики и ЖКХ с сентября 2023 и до января нынешнего года занимался делами фирмы, директором которой фиктивно был один из его родственников. Компания работала в сфере выполнения государственных контрактов.
Подозреваемый также мог просить своих непосредственных подчиненных в мэрии выполнять определенные действия в интересах фирмы, которую он контролировал.
В настоящий момент следственные мероприятия продолжаются, где находится Ткаченко — не сообщается.
Напомним, после ухода Анатолия Локтя с поста мэра столицы Сибири, множество сотрудников городской администрации предпочли уволиться, а некоторые и вовсе угодили под уголовные дела.