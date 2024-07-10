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Росгидромет вычеркнул Норильск из топа городов с очень загрязненным воздухом

Росгидромет вычеркнул Норильск из топа городов с очень загрязненным воздухом

10 июля 2024, 14:38
Фото: 56887/ФМИ
Впервые Росгидромет сообщил об исключении Норильска из перечня городов с очень высоким индексом загрязнения атмосферы (ИЗА).

По информации о состоянии и загрязнении окружающей среды в Российской Федерации за 2023 год, представленной в обзоре ведомства, теперь индекс загрязнения в городе классифицируется как «высокий».

В России загрязнение считается низким, если ИЗА меньше 5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА, равном или большем 14.

Как сообщает ТАСС, в документе говорится, что Норильск исключили из списка, поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как ИЗА > 7. Выбросы от стационарных источников и выбросы диоксида серы в сравнении с 2022 годом сократились на 140 тыс. т (8%). При этом в Центральном районе города концентрации трех загрязняющих веществ — диоксида серы, взвешенных веществ и озона оказались выше гигиенических нормативов.

Помимо этого, здесь зафиксировано увеличение концентраций диоксида азота и взвешенных веществ. В ведомстве отмечают, что уровень загрязнения снижается неустойчиво и зависит от объема выбросов загрязняющих веществ.

Помимо Норильска, список покинули 13 других городов: Абакан, Вихоревка, Кемерово, Нижневартовск, Тулун, Чегдомын, Черногорск, Димитровград, Серпухов, Махачкала, Новоульяновск, Новочебоксарск и Пенза. В настоящее время перечень включает 33 города, самые крупные из которых — Красноярск, Волгоград, Магадан, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Томск и Челябинск.

#Общество
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