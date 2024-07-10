Росгидромет вычеркнул Норильск из топа городов с очень загрязненным воздухом

Как сообщает ТАСС, в документе говорится, что Норильск исключили из списка, поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как ИЗА > 7. Выбросы от стационарных источников и выбросы диоксида серы в сравнении с 2022 годом сократились на 140 тыс. т (8%). При этом в Центральном районе города концентрации трех загрязняющих веществ — диоксида серы, взвешенных веществ и озона оказались выше гигиенических нормативов.