Семью медведей заметили у деревни Ярково Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Новосибирском районе недалеко от деревни Ярково местные жители заметили медведицу и двух ее медвежат. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.
По словам очевидцев, дикие звери пока ведут себя достаточно спокойно, деревенские дома они стараются обойти на большом расстоянии. Медведица занята сбором ягоды, а медвежата предпочитают лазить по деревьям.
Тем не менее в ведомстве попросили жителей деревни в ближайшее время по возможности избегать походов в лес.
Напомним, в Новосибирском зоопарке рассказали, как увидеть маленьких пятнистых оленят.