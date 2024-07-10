atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Семью медведей заметили у деревни Ярково Новосибирской области

Семью медведей заметили у деревни Ярково Новосибирской области

10 июля 2024, 09:11
Фото: 1MI
В окрестностях деревни Ярково Новосибирской области заметили медведицу с медвежатами, следует из сообщения регионального министерства природных ресурсов.

В Новосибирском районе недалеко от деревни Ярково местные жители заметили медведицу и двух ее медвежат. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.

По словам очевидцев, дикие звери пока ведут себя достаточно спокойно, деревенские дома они стараются обойти на большом расстоянии. Медведица занята сбором ягоды, а медвежата предпочитают лазить по деревьям.

Тем не менее в ведомстве попросили жителей деревни в ближайшее время по возможности избегать походов в лес.

Напомним, в Новосибирском зоопарке рассказали, как увидеть маленьких пятнистых оленят.

Молодой парень ответит за распитие виски на Монументе Славы в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Подрядчик сбил цену на проведение экспертизы ЗАГСа в НовосибирскеОчередное подпольное казино накрыли в Новосибирске — дело организаторов ушло в судПоявились подробности смертельного ДТП на Северном объезде Новосибирска
#Юрий Фомиченко#Происшествия
Подпишитесь
Новосибирца со сломанным позвоночником нашли на дне оврага
Сегодня, 05:53
Как увидеть недавно родившихся оленят, рассказали в зоопарке Новосибирска
Сегодня, 05:58
Жара, дожди и грозы вернутся в Новосибирск
Сегодня, 04:57
Неизвестный водитель врезался в машину в Новосибирске — пострадала 2-летняя девочка
Сегодня, 02:21
По 10 тысяч из остатков маткапитала разрешил выплачивать Путин новосибирцам
Вчера, 11:59