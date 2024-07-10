Стало известно имя нового главы Центрального округа в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Ранее Владимир Захаров занимал должность вице-мэра Бердска. Об его увольнении стало известно в феврале 2024 года. Он проработал в администрации более пяти лет.
Теперь Захаров занял кресло главы администрации Центрального округа Новосибирска. Он приступил к работе с 10 июля. В его подчинение, помимо Центрального, также вошли Железнодорожный и Заельцовский районы.
О назначении чиновника распорядился мэр Максим Кудрявцев, который продолжает формировать свою команду.
Отметим, что экс-глава округа Сергей Канунников ушел с поста 13 мая. Причиной стал выход на пенсию.