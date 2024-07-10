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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Теперь в администрации будет трудиться новый чиновник

Стало известно имя нового главы Центрального округа в Новосибирске

10 июля 2024, 03:42
Фото: atas.info
Теперь в администрации будет трудиться новый чиновник
В Новосибирске нашли руководителя Центрального округа, его назначил мэр Максим Кудрявцев.

Ранее Владимир Захаров занимал должность вице-мэра Бердска. Об его увольнении стало известно в феврале 2024 года. Он проработал в администрации более пяти лет.

Теперь Захаров занял кресло главы администрации Центрального округа Новосибирска. Он приступил к работе с 10 июля. В его подчинение, помимо Центрального, также вошли Железнодорожный и Заельцовский районы.

О назначении чиновника распорядился мэр Максим Кудрявцев, который продолжает формировать свою команду.

Отметим, что экс-глава округа Сергей Канунников ушел с поста 13 мая. Причиной стал выход на пенсию.

Глава Центрального района Новосибирска Канунников ушел в отставку
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мэрия#Чиновник#Администрация#Центральный район
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