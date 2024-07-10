atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Хлопок был громкий

Столб черного дыма: взрыв прогремел на стройке дома в Новосибирске

10 июля 2024, 06:35
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Хлопок был громкий

Взрыв прогремел на стройке дома в Новосибирске

В Новосибирске горожане услышали хлопок на месте стройки дома в Новосибирске, сообщают очевидцы в соцсетях.

Все случилось днем 10 июля в Заельцовском районе. На строительной площадке на улице Кедровой произошел пожар.

Жители близлежащих домов сообщают, что слышали звуки взрывов. Однако про настоящие взрывы речи не идет. Черный столб дыма был виден издалека. Строители самостоятельно потушили возгорание.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, на место все-таки приезжали пожарные, но самого возгорания они не обнаружили. Информации о пострадавших нет.

Видео: Инцидент Новосибирск
Утопленники, ДТП и пожары: страшные риски июля для Новосибирска назвала мэрия
Узнать подробнее
Читайте также:
Погибли дети: о трагедии при пожаре под Новосибирском доложат главе СК БастрыкинуМладенец выжил при смертельном пожаре с четырьмя погибшими под НовосибирскомЧетыре человека погибли при пожаре в селе Убинское Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#МЧС#Огонь
Подпишитесь
Историческое ограждение Октябрьского моста поменяли на дешевую копию — почему
Сегодня, 03:46
Как увидеть недавно родившихся оленят, рассказали в зоопарке Новосибирска
Сегодня, 05:58
Жара, дожди и грозы вернутся в Новосибирск
Сегодня, 04:57
Неизвестный водитель врезался в машину в Новосибирске — пострадала 2-летняя девочка
Сегодня, 02:21
По 10 тысяч из остатков маткапитала разрешил выплачивать Путин новосибирцам
Вчера, 11:59
Мошенники обещают старикам из Новосибирска пересчитать пенсию
Сегодня, 01:31