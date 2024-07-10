Столб черного дыма: взрыв прогремел на стройке дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Все случилось днем 10 июля в Заельцовском районе. На строительной площадке на улице Кедровой произошел пожар.
Жители близлежащих домов сообщают, что слышали звуки взрывов. Однако про настоящие взрывы речи не идет. Черный столб дыма был виден издалека. Строители самостоятельно потушили возгорание.
Как уточнили в ГУ МЧС по региону, на место все-таки приезжали пожарные, но самого возгорания они не обнаружили. Информации о пострадавших нет.