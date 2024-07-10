За пешеходную улицу Ленина проголосовали эксперты в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Уволившаяся их мэрии Новосибирска, бывшая вице-мэр Анна Терешкова сообщила, что Общественный экспертный совет поддержал предложение о превращении улицы Ленина в пешеходную. «Я сегодня ужасно счастлива!» — написала на своей странице в ВК экс-чиновница.
Напомним, Анна Терешкова покинула свой кабинет еще в мае, но чем намеревается заниматься после ухода из мэрии, пока остается тайной.
Что же касается прошедшего в среду, 10 июля экспертного совета, то, по словам Терешковой, в его рамках прошли заседания городских комиссий по общественным пространствам и по транспорту.
Независимые организации после проведенных экспертиз сообщили, что перекрытие улицы Ленина почти не усложнит автомобильный трафик в центральной части города. В итоге большинство участников совета проголосовали за пешеходную улицу.
«Если мы хотим сделать в нашем городе исторический, туристический и культурный центр как общественное зеленое пространство, комфортное для людей, то сегодня был сделан еще один шаг навстречу этому желаемому будущему!» — написала Терешкова.