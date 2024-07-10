atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Разметку нанесли неверно

Запутанную разметку нанесли на дороге улицы Петухова в Новосибирске

10 июля 2024, 10:05
Фото: 1MI
Разметку нанесли неверно
Неправильная дорожная разметка появилась в Кировском районе Новосибирска, сообщают водители в соцсетях.

Дорожные службы нанесли неверную разметку, которая путает водителей. Водители жалуются, что для автомобилистов, движущихся по правой полосе, разрешили проезд не только направо, но и прямо.

Затем разметка показывает, что открывается свободная полоса. Водители приходят в замешательство, вероятно, нарушая правила дорожного движения.

Известно, что разметкой занимались Городской центр организации движения и ДЭУ. Об этом свидетельствуют данные с сайта мэрии. Других жалоб в ближайшее время не поступало.

Фото: АСТ-54

Новосибирцы комментируют ситуацию в соцсетях, споря о правильности нанесения разметки:

«Автор поста показал свою тупость, всё правильно нарисовано. Едущие по Петухова прямо со среднего ряда за перекрестком попадают в левый ряд, а правый ряд занимают поворачивающие с Советского направо. Или по его мнению и те и другие должны встретиться в одном ряду?»;
«Я художник, я так вижу»;
«Там все полосы посдвигали. А со стороны Петухова в Матрёшки со средней полосы едешь прямо и разметка с перекрёстка чётко между колёс проходит шедевр»;
«Как раз то всё правильно!!! Эта разметка для тех, кто знаки не видит. Прямо, со стороны Винапа, можно ехать на Матрёшки, только в среднем ряду, а не с левого и тем более с правого!!! Правил, похоже вообще не знаете?!»;
«Это чтоб больше штрафов приходило.».
Дорогую светоотражающую разметку пластиком нанесут на новосибирских дорогах
Узнать подробнее
Читайте также:
Проезд автомобилей ограничили в Октябрьском районе НовосибирскаПроезд автомобилей ограничили в Заельцовском районе НовосибирскаПроезд по 4 мосту в Новосибирске могут открыть до конца 2024: деньги брать не будут
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Водитель#Водители
Подпишитесь
Семью медведей заметили у деревни Ярково Новосибирской области
Сегодня, 09:11
Новосибирца со сломанным позвоночником нашли на дне оврага
Сегодня, 05:53
Как увидеть недавно родившихся оленят, рассказали в зоопарке Новосибирска
Сегодня, 05:58
Жара, дожди и грозы вернутся в Новосибирск
Сегодня, 04:57
Неизвестный водитель врезался в машину в Новосибирске — пострадала 2-летняя девочка
Сегодня, 02:21
По 10 тысяч из остатков маткапитала разрешил выплачивать Путин новосибирцам
Вчера, 11:59