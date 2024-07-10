Запутанную разметку нанесли на дороге улицы Петухова в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Новосибирцы комментируют ситуацию в соцсетях, споря о правильности нанесения разметки:
«Автор поста показал свою тупость, всё правильно нарисовано. Едущие по Петухова прямо со среднего ряда за перекрестком попадают в левый ряд, а правый ряд занимают поворачивающие с Советского направо. Или по его мнению и те и другие должны встретиться в одном ряду?»;
«Я художник, я так вижу»;
«Там все полосы посдвигали. А со стороны Петухова в Матрёшки со средней полосы едешь прямо и разметка с перекрёстка чётко между колёс проходит шедевр»;
«Как раз то всё правильно!!! Эта разметка для тех, кто знаки не видит. Прямо, со стороны Винапа, можно ехать на Матрёшки, только в среднем ряду, а не с левого и тем более с правого!!! Правил, похоже вообще не знаете?!»;
«Это чтоб больше штрафов приходило.».