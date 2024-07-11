Автобус ПАЗ с пассажирами в салоне загорелся в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
Modified Сегодня, 02:47
Updated Сегодня, 02:47
В Новосибирске утром в четверг, 11 июля, во время движения вспыхнул автобус ПАЗ. Инцидент произошел на 1-м Мочищенском шоссе, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
По данным спасателей, у транспортного средства вспыхнул мотор, площадь возгорания составила около половины квадратного метра.
Известно, что в салоне автобуса с табличкой «заказной» было 12 человек. По предварительным данным никто не пострадал, подробности выясняются.