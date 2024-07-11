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Автобус ПАЗ с пассажирами в салоне загорелся в Новосибирске

Автобус ПАЗ с пассажирами в салоне загорелся в Новосибирске

11 июля 2024, 02:45
Фото: 1MI
Во время движения загорелся мотор у автобуса ПАЗ, пострадавших нет, следует из сообщения регионального МЧС.

В Новосибирске утром в четверг, 11 июля, во время движения вспыхнул автобус ПАЗ. Инцидент произошел на 1-м Мочищенском шоссе, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным спасателей, у транспортного средства вспыхнул мотор, площадь возгорания составила около половины квадратного метра.

Известно, что в салоне автобуса с табличкой «заказной» было 12 человек. По предварительным данным никто не пострадал, подробности выясняются.

Видео: 1MI
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Пожар#МЧС#Автобус#ПАЗ
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