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Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Автомобиль конфисковали у любителя ездить пьяным по Новосибирской области

Автомобиль конфисковали у любителя ездить пьяным по Новосибирской области

11 июля 2024, 03:03
Фото: 1MI
У жителя Чистоозерного района забрали ВАЗ-21074 и назначили обязательные работы за вождение машины в пьяном виде, следует из сообщения прокуратуры региона.

У жителя Чистоозерного района Новосибирской области изъяли принадлежащий ему отечественный автомобиль и назначили ему 200 часов обязательных работ за вождение в пьяном виде.

Как рассказали в прокуратуре региона, мужчину 8 октября прошлого года поймали пьяным за рулем. Несмотря на исходивший от него запах алкоголя, он отказался пройти освидетельствование.

Кроме этого, суд Купинского района запретил сибиряку полтора года работать водителем, уточнили в прокуратуре.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ВАЗ-21074#Пьяное вождение#Конфискация#Обязательные работы
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