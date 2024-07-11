Автомобиль конфисковали у любителя ездить пьяным по Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
У жителя Чистоозерного района Новосибирской области изъяли принадлежащий ему отечественный автомобиль и назначили ему 200 часов обязательных работ за вождение в пьяном виде.
Как рассказали в прокуратуре региона, мужчину 8 октября прошлого года поймали пьяным за рулем. Несмотря на исходивший от него запах алкоголя, он отказался пройти освидетельствование.
Кроме этого, суд Купинского района запретил сибиряку полтора года работать водителем, уточнили в прокуратуре.