Блогеры-миллионники решили прославить Новосибирск на всю страну

Новосибирскому краеведческому музею посвятили свой очередной выпуск блогеры YouTube-канала «Путешествие „По краю“. Аудитория канала — 1,37 миллиона человек, на нем доступны более шести сотен интересных видео о путешествиях в самые разные уголки планеты, куда может попасть любой желающий.