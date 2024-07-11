Блогеры-миллионники решили прославить Новосибирск на всю страну

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Новосибирскому краеведческому музею посвятили свой очередной выпуск блогеры YouTube-канала «Путешествие „По краю“. Аудитория канала — 1,37 миллиона человек, на нем доступны более шести сотен интересных видео о путешествиях в самые разные уголки планеты, куда может попасть любой желающий.
В новосибирском музее ведущих в первую очередь заинтересовали палеонтологические находки, сделанные на территории региона. Естественно, их поразил выставленные в Музее природы скелеты мамонтов Самсона и Матильды. Привлекла внимание блогеров и коллекция шаманских костюмов.
Дата выхода передачи о музее столицы Сибири пока не сообщается.