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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

Блогеры-миллионники решили прославить Новосибирск на всю страну

Блогеры-миллионники решили прославить Новосибирск на всю страну

11 июля 2024, 11:23
Фото: телеграм-канал «А где мамонт?»
Новосибирск посетили авторы YouTube канала «Путешествие по краю», снявшие свой очередной выпуск в городском Краеведческом музее.

Новосибирскому краеведческому музею посвятили свой очередной выпуск блогеры YouTube-канала «Путешествие „По краю“. Аудитория канала — 1,37 миллиона человек, на нем доступны более шести сотен интересных видео о путешествиях в самые разные уголки планеты, куда может попасть любой желающий.

В новосибирском музее ведущих в первую очередь заинтересовали палеонтологические находки, сделанные на территории региона. Естественно, их поразил выставленные в Музее природы скелеты мамонтов Самсона и Матильды. Привлекла внимание блогеров и коллекция шаманских костюмов.

Дата выхода передачи о музее столицы Сибири пока не сообщается.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#YouTube#Палеонтология#Краеведческий музей#Путешествие по краю#Блогеры#Шаманские костюмы
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