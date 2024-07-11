Десять тысяч рублей просят за автограф новосибирского актера Никиты Кологривого

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
Modified Сегодня, 01:16
Updated Сегодня, 01:16
Снимок скандального актера с его личной подписью можно купить в Новосибирске за десять тысяч рублей. Продавец утверждает, что автограф Никита Кологривый оставил во время участия в кинофестивале «Семейные традиции», проходившем в марте текущего года.
Стоит отметить, что на сайте с объявлениями есть предложения, которые гораздо ниже по стоимости. Цена самой доступной открытки с автографом новосибирского кумира составляет 300 рублей.
Напомним, что 29-летний Никита Кологривый сыграл в десятках популярных фильмов. Среди них «Два холма», «Оффлайн», «По щучьему велению» и другие.