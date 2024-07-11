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Десять тысяч рублей просят за автограф новосибирского актера Никиты Кологривого

Десять тысяч рублей просят за автограф новосибирского актера Никиты Кологривого

11 июля 2024, 01:14
Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Воплотивший образ бандита Кащея в криминальной саге «Слово пацана» по-прежнему интересен поклонникам. Рассказываем, сколько просят продавцы за открытку, подписанную Кологривым.

Снимок скандального актера с его личной подписью можно купить в Новосибирске за десять тысяч рублей. Продавец утверждает, что автограф Никита Кологривый оставил во время участия в кинофестивале «Семейные традиции», проходившем в марте текущего года.

Стоит отметить, что на сайте с объявлениями есть предложения, которые гораздо ниже по стоимости. Цена самой доступной открытки с автографом новосибирского кумира составляет 300 рублей.

Напомним, что 29-летний Никита Кологривый сыграл в десятках популярных фильмов. Среди них «Два холма», «Оффлайн», «По щучьему велению» и другие.

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