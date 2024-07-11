Фото на закате и прогулки по реке: где в Новосибирске можно поплавать на sup-бордах

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:39
Популярный вид отдыха в Новосибирске — это катание на специальных досках, известных как сапы. В городе занимаются сапбордингом, что подразумевает управление доской на гладкой поверхности воды, в отличие от серфинга, который требует наличия волн.
Сапбординг не требует сложной физической подготовки и не считается опасным для здоровья видом активности. В Новосибирске есть много мест, где можно насладиться прогулками на сапах: это река Обь, река Иня, Обское море и небольшие озера. Наблюдать за закатом или восходом на воде приносит особое удовольствие и создает возможность для потрясающих фотографий.
Занятие сапбордингом доступно практически круглый год, начиная с конца зимы или ранней весны. Для безопасности необходимо использовать спасательный жилет и страховочный лиш (специальный «поводок», крепится к доске, а другой — к ноге), который предотвратит утрату доски при падении.
После ЖК «Европейский берег», в Октябрьском районе, есть сапы на прокат. Прогулка подходит для новичков и считается легким уровнем из-за слабого течения Оби. За два часа вы проедете около шести километров. Этот маршрут называют самым живописным. Там открываются виды на Бугринский мост и другие фотолокации. В стоимость включены обучение, оборудование, фото, вода. Старт начинается от улицы Владимира Заровного, 42.
В Ленинском районе на полуострове есть микрорайон Затон. Там можно покататься на сапах как с арендой, так и без. Этот маршрут подходит для новичков. Если самостоятельный отдых вам не по душе, у вас нет доски или вы боитесь кататься в одиночку, то можно отправиться на прогулку с группой. Вы с инструктором прокатитесь до Акварельного микрорайона. Уединение вдали от городской суеты займет два часа. Старт начинается от улицы 1-я Ракитная, 20. Протяженность маршрута — пять километров.
В Академгородке предлагают услуги по прокату сапов. Прогулки проходят на Обском море. Собирают команду на пляже «Звезда», на улице Бердский тупик 9а. Течение в этой гавани слабое, но если уйти своим маршрутом на водохранилище, то доску может унести. Правда, кататься вам придется в одиночку или «прибиться» к единомышленникам. На берегу вас научат технике безопасности.
Прогулка на сапе от пляжа Бумеранг к поселку Голубой Залив занимает два часа. Инструктор будет с вами. Вы увидите маяк на пляже, пройдете по Обскому водохранилищу, встретите катера и яхты, сделаете красивые фотографии на память. Маршрут считается простым. Он не требует специальных навыков и подходит даже новичкам. Группа садится на сапы с улицы Софийской, 15.
Прокатиться на сапах можно и на реке Иня. Информации о групповых занятиях на сайтах нет, поэтому, вероятно, компании дают оборудование на прокат.
Чаще всего новосибирцы жалуются на то, что сложно записаться на прогулки. Мест к инструкторам хватает не всем, а бронировать их нужно заранее. Также некоторые недовольны скучными маршрутами. Их называют «на один раз». Иногда на сайтах по прокату не совпадают цены с реальными, пишут недовольные клиенты.