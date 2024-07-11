Фото на закате и прогулки по реке: где в Новосибирске можно поплавать на sup-бордах

В Ленинском районе на полуострове есть микрорайон Затон. Там можно покататься на сапах как с арендой, так и без. Этот маршрут подходит для новичков. Если самостоятельный отдых вам не по душе, у вас нет доски или вы боитесь кататься в одиночку, то можно отправиться на прогулку с группой. Вы с инструктором прокатитесь до Акварельного микрорайона. Уединение вдали от городской суеты займет два часа. Старт начинается от улицы 1-я Ракитная, 20. Протяженность маршрута — пять километров.