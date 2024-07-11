atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Где покататься на сапах?

Фото на закате и прогулки по реке: где в Новосибирске можно поплавать на sup-бордах

11 июля 2024, 07:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Где покататься на сапах?

Стало известно, где в Новосибирске можно поплавать на sup-бордах

Мы собрали список мест в Новосибирске, где летом 2024 года любой желающий может взять в прокат сапборд, обучиться и приятно провести время в жаркие дни.

Отдых на сапах — это

Популярный вид отдыха в Новосибирске — это катание на специальных досках, известных как сапы. В городе занимаются сапбордингом, что подразумевает управление доской на гладкой поверхности воды, в отличие от серфинга, который требует наличия волн.

Сапбординг не требует сложной физической подготовки и не считается опасным для здоровья видом активности. В Новосибирске есть много мест, где можно насладиться прогулками на сапах: это река Обь, река Иня, Обское море и небольшие озера. Наблюдать за закатом или восходом на воде приносит особое удовольствие и создает возможность для потрясающих фотографий.

Занятие сапбордингом доступно практически круглый год, начиная с конца зимы или ранней весны. Для безопасности необходимо использовать спасательный жилет и страховочный лиш (специальный «поводок», крепится к доске, а другой — к ноге), который предотвратит утрату доски при падении.

Катание на сапах — безопасноКатание на сапах — безопасно
Катание на сапах — безопасно
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Где покататься на сапах в Новосибирске

У Европейского берега

После ЖК «Европейский берег», в Октябрьском районе, есть сапы на прокат. Прогулка подходит для новичков и считается легким уровнем из-за слабого течения Оби. За два часа вы проедете около шести километров. Этот маршрут называют самым живописным. Там открываются виды на Бугринский мост и другие фотолокации. В стоимость включены обучение, оборудование, фото, вода. Старт начинается от улицы Владимира Заровного, 42.

  • Стоимость — 2 000 рублей.

 

Залив Затон

В Ленинском районе на полуострове есть микрорайон Затон. Там можно покататься на сапах как с арендой, так и без. Этот маршрут подходит для новичков. Если самостоятельный отдых вам не по душе, у вас нет доски или вы боитесь кататься в одиночку, то можно отправиться на прогулку с группой. Вы с инструктором прокатитесь до Акварельного микрорайона. Уединение вдали от городской суеты займет два часа. Старт начинается от улицы 1-я Ракитная, 20. Протяженность маршрута — пять километров.

  • Стоимость — 1 800 рублей.
Прокатиться на сапах не так дорогоПрокатиться на сапах не так дорого
Прокатиться на сапах не так дорого
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Академгородок

В Академгородке предлагают услуги по прокату сапов. Прогулки проходят на Обском море. Собирают команду на пляже «Звезда», на улице Бердский тупик 9а. Течение в этой гавани слабое, но если уйти своим маршрутом на водохранилище, то доску может унести. Правда, кататься вам придется в одиночку или «прибиться» к единомышленникам. На берегу вас научат технике безопасности.

  • Стоимость — 600 рублей в час.

 

Пляж Бумеранг

Прогулка на сапе от пляжа Бумеранг к поселку Голубой Залив занимает два часа. Инструктор будет с вами. Вы увидите маяк на пляже, пройдете по Обскому водохранилищу, встретите катера и яхты, сделаете красивые фотографии на память. Маршрут считается простым. Он не требует специальных навыков и подходит даже новичкам. Группа садится на сапы с улицы Софийской, 15.

  • Стоимость — 1 800 рублей.
В Новосибирске много локаций для прокатаВ Новосибирске много локаций для проката
В Новосибирске много локаций для проката
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

В Первомайском районе

Прокатиться на сапах можно и на реке Иня. Информации о групповых занятиях на сайтах нет, поэтому, вероятно, компании дают оборудование на прокат.

  • Стоимость — от 1 000 рублей.

Отзывы о прогулках на сапах

Чаще всего новосибирцы жалуются на то, что сложно записаться на прогулки. Мест к инструкторам хватает не всем, а бронировать их нужно заранее. Также некоторые недовольны скучными маршрутами. Их называют «на один раз». Иногда на сайтах по прокату не совпадают цены с реальными, пишут недовольные клиенты.

Отдых в открытых бассейнах Новосибирска: обзор лучших мест
Узнать подробнее
Читайте также:
Где отдохнуть с палаткой в Новосибирской области — топ-5 кемпингов с отзывамиВпечатляющие виды: топ-5 самых дорогих и роскошных дач в НовосибирскеКуда поехать: топ-5 веломаршрутов в Новосибирске летом-2024Где с шиком пожарить шашлыки в Новосибирске — топ-5 самых дорогих коттеджей в аренду
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Обское море#Вода#Отдых#Академгородок#Бердск#Прогулки#Все материалы авторов#Озера#Сапбординг
Подпишитесь
Режим повышенной готовности вводят на территории Новосибирской области
Сегодня, 08:04
Разорвать концессию на строительство 4 моста предлагают новосибирские депутаты
Сегодня, 06:45
Гранату нашли на детской площадке в Новосибирске
Сегодня, 07:18
Пожизненных выплат через суд добился экс-сотрудник авиакомпании S7
Сегодня, 07:07
Легендарный морж скончался в Новосибирске — что случилось со спортсменом
Сегодня, 06:50
Рассказами о ягодных местах делятся жители Новосибирской области
Сегодня, 00:15