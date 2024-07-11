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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Гранату нашли на детской площадке в Новосибирске

Гранату нашли на детской площадке в Новосибирске

11 июля 2024, 07:18
Фото: 1MI
Вечером 10 июля на детской площадке в Дзержинском районе Новосибирска нашли гранату, очевидцы сразу же сообщили об этом правоохранителям.

Инцидент произошел во дворе дома на Королева, 17. Сразу после обнаружения на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подозрительный предмет забрали на экспертизу. В ходе исследования было установлено, что граната опасности не представляет.

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В июле в доме умершего пенсионера обнаружили гранату. Жуткую находку сделал человек, который ухаживал за стариком. Мужчина всю жизнь жил один. К счастью, граната оказалась учебной.

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