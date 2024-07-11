Гранату нашли на детской площадке в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Инцидент произошел во дворе дома на Королева, 17. Сразу после обнаружения на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подозрительный предмет забрали на экспертизу. В ходе исследования было установлено, что граната опасности не представляет.
В июле в доме умершего пенсионера обнаружили гранату. Жуткую находку сделал человек, который ухаживал за стариком. Мужчина всю жизнь жил один. К счастью, граната оказалась учебной.