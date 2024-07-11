atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Названа причина скоропостижного ухода из жизни известного новосибирского моржа

Легендарный морж скончался в Новосибирске — что случилось со спортсменом

11 июля 2024, 06:50
Фото: atas.info

Названа причина скоропостижного ухода из жизни известного новосибирского моржа

В Новосибирске скончался Виталий Панасюк — один из самых известных «моржей» Сибири, активно продвигавших зимнее плавание, об уходе из жизни 54-летнего спортсмена сообщили близкие.

Новосибирец многократно переплывал реку Обь, продвигал моржевание в массы. Посвящал заплывы президенту РФ, в 2016 году — Арсену Павлову (прозвище Моторола), убитого в Донецке. Последние годы Панасюк жил на Шлюзе. Он обладал уникальными способностями — мог длительное время находиться в воде, преодолевая большие дистанции.

Виталий Панасюк был активным участником регионального отделения федерации зимнего плавания «Белые Медведи-аквайс-спорт- Новосибирская область».

Проститься со спортсменом можно 11 июля в нижней зоне Академгородка. По сообщениям источников, у Панасюка остановилось сердце.

На глазах прохожего участок дороги обрушился в Заельцовском районе Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Эксперты определят причину гибели молодого новосибирца, найденного на ПетуховаВ Новосибирске детям-сиротам вручили ключи от новых квартирDisney снимет сиквел модного фильма «Дьявол носит Prada»
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Автобус ПАЗ с пассажирами в салоне загорелся в Новосибирске
Сегодня, 02:45
Тренер с садистскими наклонностями из Новосибирска заинтересовал главу СКР Бастрыкина
Сегодня, 01:42
Десять тысяч рублей просят за автограф новосибирского актера Никиты Кологривого
Сегодня, 01:14
Рассказами о ягодных местах делятся жители Новосибирской области
Сегодня, 00:15
Инвалиды рассказали о проблемах с «доступной средой» в Новосибирске
Вчера, 13:06
По 10 тысяч из остатков маткапитала разрешил выплачивать Путин новосибирцам
9 июля, 11:59