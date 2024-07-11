Легендарный морж скончался в Новосибирске — что случилось со спортсменом

Новосибирец многократно переплывал реку Обь, продвигал моржевание в массы. Посвящал заплывы президенту РФ, в 2016 году — Арсену Павлову (прозвище Моторола), убитого в Донецке. Последние годы Панасюк жил на Шлюзе. Он обладал уникальными способностями — мог длительное время находиться в воде, преодолевая большие дистанции.