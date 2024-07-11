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Мигрантов-нелегалов нашли в мясном цеху в Новосибирской области

Мигрантов-нелегалов нашли в мясном цеху в Новосибирской области

11 июля 2024, 09:36
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
В поселке Восход в ходе рейда по проверке соблюдения миграционного законодательства обнаружили 17 мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Рейд проводили сотрудники полиции и ФСБ. По результатам проверки ряды сотрудников цеха изрядно поредели. На девятерых мигрантов составили протоколы о нарушении пребывания в РФ, их выдворят из страны, сейчас они находятся в центре временного содержания. У 14 сотрудников отсутствовали патенты на трудовую деятельность.

Владельцу цеха грозит столько же штрафов за трудоустройство сотрудников без документов. Решение примут после проверки.

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В регионе усилили работу по проверке соблюдения миграционного законодательства. Так, с начала 2024 года за пределы страны выдворили в три раза больше иностранцев, чем за аналогичный период 2023 года.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мигранты#ФСБ
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