Мигрантов-нелегалов нашли в мясном цеху в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Рейд проводили сотрудники полиции и ФСБ. По результатам проверки ряды сотрудников цеха изрядно поредели. На девятерых мигрантов составили протоколы о нарушении пребывания в РФ, их выдворят из страны, сейчас они находятся в центре временного содержания. У 14 сотрудников отсутствовали патенты на трудовую деятельность.
Владельцу цеха грозит столько же штрафов за трудоустройство сотрудников без документов. Решение примут после проверки.
В регионе усилили работу по проверке соблюдения миграционного законодательства. Так, с начала 2024 года за пределы страны выдворили в три раза больше иностранцев, чем за аналогичный период 2023 года.