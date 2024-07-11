Миллиард рублей добавили на теплосистему левобережья в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
В Новосибирске на повышение надежности теплосистемы Левобережья дополнительно выделен один миллиард рублей. По словам мэра Максима Кудрявцева, прошлогодняя коммунальная авария продемонстрировала всю остроту проблемы.
«Сделаны выводы, все выработанные предложения Сибирская генерирующая компания включила в свои планы. Мероприятия подкреплены финансированием, определены сроки их выполнения, работа началась. Готовимся к проведению учений по взаимодействию между энергетиками, управляющими организациями и органами власти», — отметил мэр Максим Кудрявцев в ходе выездного совещания.
В текущем году в теплосети столицы Сибири будет вложено около пяти миллиардов рублей: планируется заменить примерно 70 километров коммуникаций, а это на четверть больше, чем в 2023 году.
Уже проведена инвентаризация теплосетей, выявлены участки, где есть вероятность аварий. Предусмотрена установка автоматических датчиков, цифровизация теплосетей для раннего определения аварийных ситуаций и эффективного управления процессами восстановления сетей», — рассказал мэр.
Кроме того, решается вопрос с раздельным функционированием источников теплоснабжения левобережья, дистанционного управления запорной арматурой, быстрого поиска утечек, дополнительной диагностики теплосетей, взаимодействия с управляющими компаниями. Мэр отметил и важность благоустройства территорий после ремонта.
Максим Кудрявцев побывал на участке ремонта теплосети, идущей от Горского микрорайона до улицы Пермитина. Трубы проложили еще 42 года назад, сейчас в их ремонт вложили 41 миллион рублей.
Показали градоначальнику и проложенную 64 года назад теплосеть на улице Котовского. На их реконструкцию будет потрачено 54,7 миллиона рублей.
К 10 июля Новосибирская теплосетевая компания в соответствии с графиком развернула работы на 34 объектах общей протяжённостью 21 661 метров, сообщает пресс-центр мэрии.