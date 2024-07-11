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На глазах прохожего участок дороги обрушился в Заельцовском районе Новосибирска

На глазах прохожего участок дороги обрушился в Заельцовском районе Новосибирска

11 июля 2024, 03:42
Фото: 1MI
В Новосибирске горожанин снял на видео, как дождевые потоки размывают прилегающие к автомобильной дороге участки, запись была опубликована в социальных сетях.

Житель Новосибирска Юрий Турцев вечером в среду, 10 июля, стал очевидцем разрушения прилегающего к автомобильной дороге участка земли на Красном проспекте. По его словам, перед этим прошел сильный дождь.

Фото: скриншот из соцсетей

Комментируя происходящее, новосибирец несколько раз повторил слово «жестко». Он предположил, что стал свидетелем настоящего оползня. Видно, что вплотную к обвалу стоит некое ограждение, обмотанное сигнальной лентой.

Юрий Турцев сообщил, что кадры сделаны недалеко от остановки общественного транспорта «Северная», совсем недалеко там протекает река 2-я Ельцовка.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Дождь#Красный проспект#Обрушение дороги#Оползень
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