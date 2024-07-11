На глазах прохожего участок дороги обрушился в Заельцовском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
Житель Новосибирска Юрий Турцев вечером в среду, 10 июля, стал очевидцем разрушения прилегающего к автомобильной дороге участка земли на Красном проспекте. По его словам, перед этим прошел сильный дождь.
Комментируя происходящее, новосибирец несколько раз повторил слово «жестко». Он предположил, что стал свидетелем настоящего оползня. Видно, что вплотную к обвалу стоит некое ограждение, обмотанное сигнальной лентой.
Юрий Турцев сообщил, что кадры сделаны недалеко от остановки общественного транспорта «Северная», совсем недалеко там протекает река 2-я Ельцовка.