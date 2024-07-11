Новосибирская область не вошла в список регионов с льготной семейной ипотекой

Напомним, 1 июля завершилась программа льготной ипотеки, но действие семейной продлили. В июне, последний месяц действия программы, россияне стали активно обращаться в банки. По подсчетам аналитиков сервиса «Домклик», в июне программой «Семейная ипотека» в Сбере воспользовались 40 тысяч раз — это почти в два раза больше, чем в мае. Ощутимо вырос спрос на программу «Господдержка». По льготной программе в Сбере в июне выдали 36,5 тысячи кредитов, это на 71% больше, чем в мае.