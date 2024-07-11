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Новосибирская область не вошла в список регионов с льготной семейной ипотекой

Новосибирская область не вошла в список регионов с льготной семейной ипотекой

11 июля 2024, 13:48
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Всего в список субъектов вошли семь регионов Сибирского федерального округа, уточнили в ДОМ.РФ.

Это Алтайский край, Кемеровская, Омская и Томская области, Республики Алтай, Тыва, Хакасия и Томская области. Но Новосибирская область в особый список не попала.

Согласно условиям льготной ипотеки, на нее могут рассчитывать семьи с двумя детьми младше 18 лет, ребенком младше 6 лет или ребенком-инвалидом. Программа будет действовать до 2030 года. Ставка составляет 6%, сумма кредита — до 6 млн рублей.

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Напомним, 1 июля завершилась программа льготной ипотеки, но действие семейной продлили. В июне, последний месяц действия программы, россияне стали активно обращаться в банки. По подсчетам аналитиков сервиса «Домклик», в июне программой «Семейная ипотека» в Сбере воспользовались 40 тысяч раз — это почти в два раза больше, чем в мае. Ощутимо вырос спрос на программу «Господдержка». По льготной программе в Сбере в июне выдали 36,5 тысячи кредитов, это на 71% больше, чем в мае.

Ранее эксперт рассказала, как скажется отмена льготных условий кредитования на рынке недвижимости Новосибирска. Варианты развития событий не внушают оптимизма, но и расстраиваться не стоит. Специалисты прогнозируют смещение фокуса покупателей на вторичный рынок недвижимости. Этот сектор до последнего времени оставался недооцененным на фоне выгодных ипотечных программ.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Ипотека
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