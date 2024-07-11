atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля, 08:47

Published 11 июля, 08:47

Modified 11 июля, 08:49

Updated 11 июля, 08:49

Новая дорога уже начинает приходить в негодность

Пешеходную дорогу к ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске размывает дождями

11 июля 2024, 08:47
Фото: предоставлено Олесей Гречко. Новая дорога уже начинает приходить в негодность
В Новосибирске приходит в негодность путь для пешеходов, ведущий к новому ледовому дворцу спорта, сообщили местные жители.

Пешеходная дорога от улицы Немировича-Данченко до ЛДС «Сибирь-Арена» покрыта слоем грязи, смытой дождями, в местах установки ограждений образовались размытия, газоны завалены мусором. И в ближайшее время ситуация может стать еще хуже.

«Сегодня много обсуждают про обвал дороги в Заельцовском районе, а тут мы видим, как новую уже размывает. Пока говорить, что они пришла в негодность, рано. Вся грязь с Немировича с землей на нее приходит с водой, и никто не убирает. И если дожди продолжатся, то размоет в этом году точно хорошо», — сообщила Atas.Info местная жительница Олеся Гречко.

Кроме того, по словам собеседницы редакции, люди жалуются на то, что не предусмотрен спуск на самокатах и велосипедах — отдельной полосы нет ни на пешеходной зоне, ни на проезжей части.

Для маломобильных людей и мам с колясками предусмотрен спуск через лифт с остановки наземного транспорта на мосту, но регулярно звучат жалобы о том, что не работает лифт, добавила Гречко.

Редакция направила официальный запрос в муниципалитет, чтобы узнать, какие меры будут предприняты для исправления ситуации.

Читайте также:
На глазах прохожего участок дороги обрушился в Заельцовском районе НовосибирскаГорсовет Новосибирска дал зеленый свет строительству около ЛДС «Сибирь-Арена»В Новосибирске суд принял к производству иски к генпдрядчику ЛДС на 4 млрд рублей
#Новосибирск#Дорога#Пешеходы#ЛДС "Сибирь-Арена"#Размытие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика