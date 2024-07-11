Пожизненных выплат через суд добился экс-сотрудник авиакомпании S7

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Мужчина летал вторым пилотом, из-за длительной шумовой нагрузки у него развилась профессиональная тугоухость, пишет Mash Siberia.
Чтобы добиться компенсации, пилоту пришлось обратиться в суд. Судья обязал авиакомпанию выплатить истцу 1,6 млн рублей, а затем — 72 тысяч каждый месяц.
Профессиональная тугоухость способна появиться из-за регулярного воздействия шума на рабочем месте. В группу риска, помимо сотрудников аэропортов, входят ряд профессий.