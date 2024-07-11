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Пожизненных выплат через суд добился экс-сотрудник авиакомпании S7

Пожизненных выплат через суд добился экс-сотрудник авиакомпании S7

11 июля 2024, 07:07
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Пилот из Новосибирска доказал в суде, что его здоровье невосполнимо испортилось из-за постоянного шума.

Мужчина летал вторым пилотом, из-за длительной шумовой нагрузки у него развилась профессиональная тугоухость, пишет Mash Siberia.

Чтобы добиться компенсации, пилоту пришлось обратиться в суд. Судья обязал авиакомпанию выплатить истцу 1,6 млн рублей, а затем — 72 тысяч каждый месяц.

Профессиональная тугоухость способна появиться из-за регулярного воздействия шума на рабочем месте. В группу риска, помимо сотрудников аэропортов, входят ряд профессий.

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