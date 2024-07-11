Рассказами о ягодных местах делятся жители Новосибирской области

Ольга Поташникова с семьей отправилась за лесной земляникой недалеко от дачи в Тогучинском районе. Ориентироваться нужно на реку Малая Пустынка, рядом с которой есть березняк. Чтобы набрать столько ягоды, много времени сибирякам не понадобилось.