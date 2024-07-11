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Рассказами о ягодных местах делятся жители Новосибирской области

Рассказами о ягодных местах делятся жители Новосибирской области

11 июля 2024, 00:15
Фото: соцсети
В Новосибирской области начался ягодный сезон, любители походов в лес в соцсетях советуют посетить Искитимский район.

В лесах Новосибирской области поспела лесная земляника, о чем любители походов в лес мечтали весь конец июня. Сибиряки уверены, что ягоды хватит всем поэтому с легкостью делятся с коллегами по увлечению координатами самых урожайных мест.

Фото: соцсети

Ольга Поташникова с семьей отправилась за лесной земляникой недалеко от дачи в Тогучинском районе. Ориентироваться нужно на реку Малая Пустынка, рядом с которой есть березняк. Чтобы набрать столько ягоды, много времени сибирякам не понадобилось.

Семь литров за три часа — результат Натальи Кокуриной, она побывала в лесу в окрестностях Искитима. По ее словам, недалеко от села Улыбино земляничные поляны тянутся буквально километрами.

Фото: соцсети

Наталья сообщает, что собрала бы больше, но у нее сильно устала спина.

«Уходила с поля с закрытыми глазами, иначе уйти нельзя. Ягода крупная в этом году, ее очень много, и надо собирать прямо в ближайшие дни, вся красная, переспелая попадается и преет уже много. Утром сказала, что все, мне хватит, больше не поеду в этом году. А сейчас сижу и думаю, ну пропадет же, надо же собирать, ехать завтра или нет?», — делится размышлениями сибирячка.

Наталья Косолапова приглашает горожан за ягодой в местечко, расположенное недалеко от микрорайона ОбьГЭС. Лесной земляники много по левую сторону трассы на Верх-Тулу.

Фото: соцсети

В восторженных комментариях новосибирцы расхваливают крупную ягоду и надеются, что при первой же возможности они тоже наберут хотя бы по три литра земляники.

Фото: соцсети

Искитимский район нынешним летом идет на рекорд, и в лидерах снова там село Улыбино. 16 литров за пару часов вдвоем, рапортует Евгений Сладков, добавляя, что ягода и спелая, и крупная.

Фото: соцсети

Недалеко от Искитима наткнулись на ягодные места Егор и Елена Нефедкины.

«Нынче собирать ягоду прямо в удовольствие. Давно такого хорошего урожая не помню!» — выразила общее мнение Надежда Лобанова.
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#Юрий Фомиченко#Общество#Лес#Искитимский район#Земляника#Сбор ягод#Походы в лес#Ягодные места#Улыбино#Река Малая Пустынка
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