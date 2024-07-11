Разорвать концессию на строительство 4 моста предлагают новосибирские депутаты

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В ходе очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутат, директор регионального «Агентства развития жилищного строительства» Ашот Рафаэлян заявил, что по его оценке очередной срок завершения строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске нереален. В группе «ВИС» на текущий момент говорит о сдаче переправы в конце 2025 года.
По мнению Рафаэляна, в лучшем случае, строительство будет завершено в середине 2026 года.
Коллега Рафаэляна по депутатскому корпусу, Вадим Агеенко, считает, что концессионер сознательно шантажирует региональные власти, требуя разморозки федерального финансирования.
«Может, есть смысл разорвать концессию и достроить мост своими силами. Специалисты говорят, дай Бог, в июле–августе 2026 года достроят, а то и в октябре. За это время вырастет цена концессии еще на два миллиарда», — заявил Агеенко.
Губернатор Андрей Травников в ответ заметил, что в законодательстве нет механизмов, которые позволили бы требовать увеличения стоимости строительства из-за несоблюдения сроков. Но признал, что сегодня вся проблема упирается в финансирование работ.
«Мы ищем решение этой проблемы. Это можно сделать через допсоглашение, но его нужно согласовать с федеральными органами. По четвертому мосту, в отличие от других сложных проектов, вопрос о расторжении концессии не рассматривается, сдача объекта в конце 2025 года остается в силе», — сказал глава региона.
Однако, как мы ранее рассказывали, три миллиарда рублей, выделенные на стройку из федерального бюджета, заморожены по объективной причине. Большой объем работ был выполнен с нарушением проектной документации. В результате ГКУ «Мост», структура регионального правительства, не принимает их, и они не могут быть оплачены.
Кроме того, судебные решения обязывают «Сибирскую концессионную компанию» (входит в ГК «ВИС») устранить нарушения, связанные с использованием дешевых труб, не предусмотренных проектом, при монтаже коллектора ля приема дождевых и талых вод с полотна моста.
Концессионер судебное решение пока не выполнил. А без этого невозможно получить необходимое положительное заключение Главгосэкспертизы. Отсутствие этого документа не позволяет официально продлить срок строительства переправы и заключать какие-либо дополнительные соглашения о финансировании.
В свою очередь, региональный Минтранс подал иск в арбитражный суд с требованием неустойки в размере 9 млн рублей за срыв концессионером установленных сроков ввода моста в эксплуатацию.
Четвертый (Центральный) мост через Обь в Новосибирске строят в рамках государственно-частного партнерства между правительством Новосибирской области и группой компаний «ВИС». Строительство началось в 2020 и должно было быть завершено в конце 2022 года.
Ранее мы писали о том, что депутаты предложили расторгнуть концессионное соглашение о строительстве семи поликлиник в Новосибирске. Концессионером там так же выступает структура ГК «ВИС».