Разорвать концессию на строительство 4 моста предлагают новосибирские депутаты

Однако, как мы ранее рассказывали, три миллиарда рублей, выделенные на стройку из федерального бюджета, заморожены по объективной причине. Большой объем работ был выполнен с нарушением проектной документации. В результате ГКУ «Мост», структура регионального правительства, не принимает их, и они не могут быть оплачены.