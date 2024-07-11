Режим повышенной готовности вводят на территории Новосибирской области

Количество жертв выросло в два раза по сравнению с 2023 годом, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Наибольшее количество погибших зафиксировано 29 июня — 6 человек. За тот же период спасли 54 человека — в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.