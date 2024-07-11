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Режим повышенной готовности вводят на территории Новосибирской области

Режим повышенной готовности вводят на территории Новосибирской области

11 июля 2024, 08:04
Фото: atas.info
Лето-2024 обещает стать одним из самых жарких в Новосибирской области, причем аномальные показатели становятся причиной повышенной смертности на воде, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Количество жертв выросло в два раза по сравнению с 2023 годом, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Наибольшее количество погибших зафиксировано 29 июня — 6 человек. За тот же период спасли 54 человека — в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Самое страшное, что у нас 45 человек погибло. Мы наблюдали два пика активности — это период 14 по 20 июня и с 24 июня по 1 июля», — сказал Виктор Орлов.

Пики совпали с аномальной жарой на территории региона и привели к высоким показателям гибели. Главная причина гибели — разница температур, подчеркнул глава МЧС. При этом метеорологи прогнозируют возвращение аномальной жары, поэтому риск повышенной смертности на воде сохраняется.

«Предстоящие выходные предстоит пройти в жестком режиме», — предупредил Орлов.

В связи с этим с 12 июля работа ГУ МЧС переводится в режим повышенной готовности. Меры по снижению смертности обсудят на комиссии по ЧС.

В 2024 году в Новосибирской области функционируют 17 пляжей и 62 мест для отдыха у воды.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#МЧС#Аномальная жара в Новосибирске
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