Режим повышенной готовности вводят на территории Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Количество жертв выросло в два раза по сравнению с 2023 годом, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Наибольшее количество погибших зафиксировано 29 июня — 6 человек. За тот же период спасли 54 человека — в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
«Самое страшное, что у нас 45 человек погибло. Мы наблюдали два пика активности — это период 14 по 20 июня и с 24 июня по 1 июля», — сказал Виктор Орлов.
Пики совпали с аномальной жарой на территории региона и привели к высоким показателям гибели. Главная причина гибели — разница температур, подчеркнул глава МЧС. При этом метеорологи прогнозируют возвращение аномальной жары, поэтому риск повышенной смертности на воде сохраняется.
«Предстоящие выходные предстоит пройти в жестком режиме», — предупредил Орлов.
В связи с этим с 12 июля работа ГУ МЧС переводится в режим повышенной готовности. Меры по снижению смертности обсудят на комиссии по ЧС.
В 2024 году в Новосибирской области функционируют 17 пляжей и 62 мест для отдыха у воды.