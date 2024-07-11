Скандальную концессию на строительство поликлиник могут разорвать в Новосибирске

В ходе очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты вновь обратились к теме концессионного соглашения между региональным правительством и группой «ВИС». Согласно документу, в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства в начале 2022 года должны были быть построены семь поликлиник. На текущий момент ни одна так и не введена в эксплуатацию.