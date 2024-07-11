Скандальную концессию на строительство поликлиник могут разорвать в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
В ходе очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты вновь обратились к теме концессионного соглашения между региональным правительством и группой «ВИС». Согласно документу, в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства в начале 2022 года должны были быть построены семь поликлиник. На текущий момент ни одна так и не введена в эксплуатацию.
«Проект по семи поликлиникам стал неким символом необязательности и безответственности», — заявил замглавы комитета Заксобрания по социальной политике Александр Козлов.
Он напомнил, что сначала срок завершения строительства был сдвинут на первую половину 2023 года, затем губернатор Андрей Травников лично пообещал депутатам, что три поликлиники сдадут в 2023, а оставшиеся четыре в 2024 году.
Присутствовавший на сессии министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в сложившей ситуации обвинил концессионера, который не выполняет взятых обязательств. По словам представителя областного правительства, группа «ВИС» привлекла дополнительные средства, которые позволят до конца текущего года три поликлиники все-таки ввести в эксплуатацию.
«По остальным рассматривается вопрос по расторжению», — заявил министр.
В июне 2024 года Госстройнадзор сообщил, что на стройках пяти поликлиник из семи обнаружены нарушения. Подрядчики при сооружении фундамента отклонились от проектной документации, на железобетонных конструкциях были обнаружены трещины. Ранее о нарушениях при строительстве заявляли в прокуратуре.
О возможном расторжении соглашения с «Седьмой концессионной компанией» (входит в ГК «ВИС») о строительстве семи поликлиник депутаты говорили еще в 2022 году, критикуя постоянно растущую стоимость проекта. Эту концессию даже назвали «государственным преступлением».