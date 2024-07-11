atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Ранее улицу Ленина неоднократно перекрывали во время городских праздников

У мэрии нет денег на обустройство пешеходной улицы Ленина в Новосибирске

11 июля 2024, 08:17
Фото: atas.info
Ранее улицу Ленина неоднократно перекрывали во время городских праздников
Муниципалитет не готов воплощать в жизнь предложения экспертов по созданию пешеходного пространства в центре города, сообщает представитель мэрии.

Проект создания пешеходной улицы Ленина нуждается в доработке, перекрывать движение автомобилей будет возможно только после исследования мнений горожан, а сам вопрос бессмысленно рассматривать без проведения серьезного благоустройства улицы. Так прокомментировала итоги работы профильных комиссий Общественного экспертного совета начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска Ксения Антонова.

«Такой комплексный подход требует очень существенных финансовых вложений. Сейчас в бюджете города их нет», — констатировала чиновница.

По мнению Антоновой, реализовать проект можно в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Однако из уже одобренных по этой программе 10 общественных пространств за счет федерального бюджета пока облагорожено только три территории.

Ранее предполагалось, что проектно-сметная документация, необходимая для создания пешеходного пространства на части улицы Ленина будет разработана до конца 2024 года.

Читайте также:
Улицу Ленина не сделают пешеходной на День города НовосибирскаНовогоднюю светящуюся арку устанавливают на улице Ленина в НовосибирскеНовогоднюю светящуюся арку устанавливают на улице Ленина в Новосибирске
#Новосибирск#Мэрия#Бюджет#Проект#Улица Ленина#Пешеходная зона
Подпишитесь
Режим повышенной готовности вводят на территории Новосибирской области
Сегодня, 08:04
Разорвать концессию на строительство 4 моста предлагают новосибирские депутаты
Сегодня, 06:45
Гранату нашли на детской площадке в Новосибирске
Сегодня, 07:18
Пожизненных выплат через суд добился экс-сотрудник авиакомпании S7
Сегодня, 07:07
Легендарный морж скончался в Новосибирске — что случилось со спортсменом
Сегодня, 06:50
Рассказами о ягодных местах делятся жители Новосибирской области
Сегодня, 00:15