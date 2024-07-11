У мэрии нет денег на обустройство пешеходной улицы Ленина в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Проект создания пешеходной улицы Ленина нуждается в доработке, перекрывать движение автомобилей будет возможно только после исследования мнений горожан, а сам вопрос бессмысленно рассматривать без проведения серьезного благоустройства улицы. Так прокомментировала итоги работы профильных комиссий Общественного экспертного совета начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска Ксения Антонова.
«Такой комплексный подход требует очень существенных финансовых вложений. Сейчас в бюджете города их нет», — констатировала чиновница.
По мнению Антоновой, реализовать проект можно в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Однако из уже одобренных по этой программе 10 общественных пространств за счет федерального бюджета пока облагорожено только три территории.
Ранее предполагалось, что проектно-сметная документация, необходимая для создания пешеходного пространства на части улицы Ленина будет разработана до конца 2024 года.