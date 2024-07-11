Умер легендарный нападающий, тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Андрей Тарасенко родился в Новосибирске, играл за «Торпедо» (Ярославль) и «Ладу» (Тольятти). Признан лучшим бомбардиром чемпионата России. В ХК «Сибирь» пришел играть в 2001 году, став звездой клуба. Выступал на Олимпийских играх и чемпионате мира. В 2008 году завершил свою карьеру в качестве игрока и ушел в тренеры, отдав наставничеству 16 лет. В 2015 году свитер Андрея Тарасенко с номером 10 торжественно подняли под своды новосибирской ледовой арены в знак признания его заслуг.
Также Андрей Тарасенко известен как отец Владимира Тарасенко — двукратного обладателя Кубка Стэнли. Сын пошел по стопам отца, выступает в НХЛ за «Детройт Ред Уингз».
О причинах ухода из жизни не сообщается.
Уход коллеги прокомментировал генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов. Руководитель клуба отметил, что Андрей Тарасенко был не только отличным игроком и тренером, но и надежным другом.
Редакция Atas.info приносит соболезнования родным и близким Андрея Тарасенко.
В июне клуб сообщил о смерти своего другого бывшего игрока — Евгения Тютикова. Ему было 58 лет.