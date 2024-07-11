Умер легендарный нападающий, тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко

Андрей Тарасенко родился в Новосибирске, играл за «Торпедо» (Ярославль) и «Ладу» (Тольятти). Признан лучшим бомбардиром чемпионата России. В ХК «Сибирь» пришел играть в 2001 году, став звездой клуба. Выступал на Олимпийских играх и чемпионате мира. В 2008 году завершил свою карьеру в качестве игрока и ушел в тренеры, отдав наставничеству 16 лет. В 2015 году свитер Андрея Тарасенко с номером 10 торжественно подняли под своды новосибирской ледовой арены в знак признания его заслуг.