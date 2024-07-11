В экстремально грязной новосибирской реке нашли медь, кадмий и цинк

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В 2023 году качество воды в новосибирской реке Плющиха заметно ухудшилось: если раньше она была просто «грязной», то сейчас она «экстремально грязная». Об этом сообщает Росгидромет.
Напомним, согласно составленному специалистами ведомства обзору, Обь попала в список самых грязных рек в России. В минувшем году было зафиксировано 1027 случаев ее сильного загрязнения.
Что же касается Плющихи, то в ней обнаружено в 47 раз превышающее допустимые нормы содержание марганца, а цинка и алюминия — в три раза. Кроме того, количество в городской речке попавших в нее нефтепродуктов также превышает ПДК.
Беспокойство у специалистов Росгидромета вызвало и состояние Каменки. В ней обнаружен тот же марганец, а также медь, цинк и кадмий.