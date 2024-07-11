atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В экстремально грязной новосибирской реке нашли медь, кадмий и цинк

В экстремально грязной новосибирской реке нашли медь, кадмий и цинк

11 июля 2024, 06:14
Фото: 1MI
В Новосибирске заметно ухудшилось качество воды в реке Плющиха, следует из сообщения Росгидромета

В 2023 году качество воды в новосибирской реке Плющиха заметно ухудшилось: если раньше она была просто «грязной», то сейчас она «экстремально грязная». Об этом сообщает Росгидромет.

Напомним, согласно составленному специалистами ведомства обзору, Обь попала в список самых грязных рек в России. В минувшем году было зафиксировано 1027 случаев ее сильного загрязнения.

Что же касается Плющихи, то в ней обнаружено в 47 раз превышающее допустимые нормы содержание марганца, а цинка и алюминия — в три раза. Кроме того, количество в городской речке попавших в нее нефтепродуктов также превышает ПДК.

Беспокойство у специалистов Росгидромета вызвало и состояние Каменки. В ней обнаружен тот же марганец, а также медь, цинк и кадмий.

Мэрия не расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Родителям мальчика заплатили за наезд на него экскаватора в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Загрязнение#Каменка#Медь#Росгидромет#Река Плющиха#Цинк#Алюминий#Марганец
Подпишитесь
Автобус ПАЗ с пассажирами в салоне загорелся в Новосибирске
Сегодня, 02:45
Тренер с садистскими наклонностями из Новосибирска заинтересовал главу СКР Бастрыкина
Сегодня, 01:42
Десять тысяч рублей просят за автограф новосибирского актера Никиты Кологривого
Сегодня, 01:14
Рассказами о ягодных местах делятся жители Новосибирской области
Сегодня, 00:15
Инвалиды рассказали о проблемах с «доступной средой» в Новосибирске
Вчера, 13:06
По 10 тысяч из остатков маткапитала разрешил выплачивать Путин новосибирцам
9 июля, 11:59