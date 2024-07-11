В Новосибирске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Квартиры расположены в новом жилом доме на улице Зорге, площадь каждой — более 30 кв. метров. В новостройке установлены датчики системы пожарной сигнализации, домофоны с камерами видеонаблюдения и приборы учета. В шаговой доступности школа, детский сад, спортивные объекты и остановки общественного транспорта.
В квартирах всё готово для проживания: отделка в серо-бежевых тонах, керамогранит в ванной комнате, установлена сантехника и новые кухонные плиты.
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — государственная задача. Мы решаем ее при поддержке правительства Новосибирской области. Мэрии делегированы полномочия по приобретению жилья для новосибирцев этой категории», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
По словам главы муниципалитета, в 2023 году в Новосибирске жилье получили 540 сирот. На эти цели городу было выделено почти 2,2 млрд рублей. В 2024 году пока предполагается выделение квартир 334 горожанам. Для этого Новосибирску выделены субвенции в размере 1,65 млрд рублей.
Первые пять лет квартиры предоставляются по договору социального найма, после жилье можно будет приватизировать и стать полноправным собственником.