В Новосибирске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

По словам главы муниципалитета, в 2023 году в Новосибирске жилье получили 540 сирот. На эти цели городу было выделено почти 2,2 млрд рублей. В 2024 году пока предполагается выделение квартир 334 горожанам. Для этого Новосибирску выделены субвенции в размере 1,65 млрд рублей.