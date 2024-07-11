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Updated Сегодня, 05:32

В 2024 году новые квартиры получат более 300 сирот

В Новосибирске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

11 июля 2024, 05:30
Фото: персс-центр мэрии Новосибирска
В 2024 году новые квартиры получат более 300 сирот
Четыре новосибирца, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали новосёлами. В 2024 году запланировано приобретение жилья для 334 сирот на общую сумму более 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-центр мэрии.

Квартиры расположены в новом жилом доме на улице Зорге, площадь каждой — более 30 кв. метров. В новостройке установлены датчики системы пожарной сигнализации, домофоны с камерами видеонаблюдения и приборы учета. В шаговой доступности школа, детский сад, спортивные объекты и остановки общественного транспорта.

В квартирах всё готово для проживания: отделка в серо-бежевых тонах, керамогранит в ванной комнате, установлена сантехника и новые кухонные плиты.

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — государственная задача. Мы решаем ее при поддержке правительства Новосибирской области. Мэрии делегированы полномочия по приобретению жилья для новосибирцев этой категории», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По словам главы муниципалитета, в 2023 году в Новосибирске жилье получили 540 сирот. На эти цели городу было выделено почти 2,2 млрд рублей. В 2024 году пока предполагается выделение квартир 334 горожанам. Для этого Новосибирску выделены субвенции в размере 1,65 млрд рублей.

Первые пять лет квартиры предоставляются по договору социального найма, после жилье можно будет приватизировать и стать полноправным собственником.

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#Новосибирск#Мэрия#Жилье#Соцподдержка#Дети-сироты#Квартиры
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