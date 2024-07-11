Вдова отсудила 2,5 млн у задавившего ее мужа водителя в Новосибирской области

Сначала виновника приговорили к одному году исправительных работ, но вдова подала апелляцию. В марте мужчину суд на один год отправил омича в колонию-поселение, и вот сейчас принял решение о необходимости выплаты им компенсации морального вреда семье задавленного рыбака.