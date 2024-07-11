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Вдова отсудила 2,5 млн у задавившего ее мужа водителя в Новосибирской области

Вдова отсудила 2,5 млн у задавившего ее мужа водителя в Новосибирской области

11 июля 2024, 09:35
Фото: 1MI
Женщина, потерявшая мужа после трагедии на озере Большие Чаны смогла получить компенсацию у виновника трагедии, сообщает суд.

Вдова рыбака, раздавленного лихачом на автомобиле в собственной палатке на озере Большие Чаны в Новосибирской области, получила по суду 2,5 миллиона рублей от виновника трагедии. Изначально она требовала пять миллионов, но суд посчитал возможным снизить сумму.

Напомним, происшествие в Чановском районе случилось 11 декабря 2022 года: пьяный житель Омска на Toyota Rav 4 несся по льду озера Большие Чаны и наехал на палатку с двумя любителями зимней рыбалки. Один мужчина умер на месте.

Сначала виновника приговорили к одному году исправительных работ, но вдова подала апелляцию. В марте мужчину суд на один год отправил омича в колонию-поселение, и вот сейчас принял решение о необходимости выплаты им компенсации морального вреда семье задавленного рыбака.

Уже после похорон мужа женщина родила четвертого ребенка. Каждому из сирот осужденный выплатит по 600 тысяч рублей, и 100 тысяч достанется вдове, пишет КП-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Компенсация#Рыбак#Трагедия#Судебный процесс
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