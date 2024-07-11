Вдова отсудила 2,5 млн у задавившего ее мужа водителя в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Вдова рыбака, раздавленного лихачом на автомобиле в собственной палатке на озере Большие Чаны в Новосибирской области, получила по суду 2,5 миллиона рублей от виновника трагедии. Изначально она требовала пять миллионов, но суд посчитал возможным снизить сумму.
Напомним, происшествие в Чановском районе случилось 11 декабря 2022 года: пьяный житель Омска на Toyota Rav 4 несся по льду озера Большие Чаны и наехал на палатку с двумя любителями зимней рыбалки. Один мужчина умер на месте.
Сначала виновника приговорили к одному году исправительных работ, но вдова подала апелляцию. В марте мужчину суд на один год отправил омича в колонию-поселение, и вот сейчас принял решение о необходимости выплаты им компенсации морального вреда семье задавленного рыбака.
Уже после похорон мужа женщина родила четвертого ребенка. Каждому из сирот осужденный выплатит по 600 тысяч рублей, и 100 тысяч достанется вдове, пишет КП-Новосибирск.