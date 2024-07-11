«ВИС» не рассматривает возможность разрыва концессии по новосибирским поликлиникам

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Заявление главы регионального Минэкономразвития Льва Решетникова о возможном разрыве соглашения на строительство четырех из семи поликлиник «стало полной неожиданностью» для группы «ВИС», говорится в сообщении компании. Подписанное в мае допсоглашение предусматривает продление сроков строительства по этим объектам до конца 2025 года, подчеркивают в «ВИС».
В качестве причин невыполнения взятых обязательств по вводу поликлиник в эксплуатацию концессионер называет пандемию коронавируса, западные санкции, изменения первоначальных условий концессии, задержку с подключением к городской канализации по вине муниципального предприятия МЕТРО МиР и отсутствие финансирования стройки со стороны Минздава Новосибирской области.
В результате, утверждают в «ВИС», компания вынуждена была потратить 1,5 млрд рублей своих средств, чтобы строительство не остановилось полностью.
«Отметим, что это незапланированные затраты частного партнёра, не предусмотренные обязательствами по действующему соглашению. Вопрос о полном возобновлении финансирования проекта на сегодняшний день не урегулирован», — сказано в сообщении.
Кроме того, подчеркивают в «ВИС», «процесс расторжения предполагает длительные юридические процедуры, результат которых непредсказуем».
А пока юристы будут заниматься урегулированием всех формальностей, стоимость строительства может еще вырасти, заявляет концессионер.
Напомним, скандал вокруг строительства семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства между ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний «ВИС») и правительством Новосибирской области не утихает с 2022 года. К тому времени медучреждения уже должны были быть построены, но в реальности стройплощадки находились едва-ли не на нулевом цикле.
Однако стоимость возведения объектов здравоохранения уже тогда выросла практически на треть. Дошло до того, что в стенах регионального Заксобрания реализацию этой концессии назвали «государственным преступлением» и предложили разорвать соглашение. С тех предложения отказаться от невыгодного для региона договора звучали неоднократно.