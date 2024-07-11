«ВИС» не рассматривает возможность разрыва концессии по новосибирским поликлиникам

Напомним, скандал вокруг строительства семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства между ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний «ВИС») и правительством Новосибирской области не утихает с 2022 года. К тому времени медучреждения уже должны были быть построены, но в реальности стройплощадки находились едва-ли не на нулевом цикле.