atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Поликлиники должны были быть сданы в первой половине 2022 года

«ВИС» не рассматривает возможность разрыва концессии по новосибирским поликлиникам

11 июля 2024, 09:38
Фото: тг-канал ГК «ВИС»
Поликлиники должны были быть сданы в первой половине 2022 года
В компании ответили на заявление правительства Новосибирской области о возможности расторжения соглашения, первоначальные сроки реализации которого давно прошли.

Заявление главы регионального Минэкономразвития Льва Решетникова о возможном разрыве соглашения на строительство четырех из семи поликлиник «стало полной неожиданностью» для группы «ВИС», говорится в сообщении компании. Подписанное в мае допсоглашение предусматривает продление сроков строительства по этим объектам до конца 2025 года, подчеркивают в «ВИС».

В качестве причин невыполнения взятых обязательств по вводу поликлиник в эксплуатацию концессионер называет пандемию коронавируса, западные санкции, изменения первоначальных условий концессии, задержку с подключением к городской канализации по вине муниципального предприятия МЕТРО МиР и отсутствие финансирования стройки со стороны Минздава Новосибирской области.

В результате, утверждают в «ВИС», компания вынуждена была потратить 1,5 млрд рублей своих средств, чтобы строительство не остановилось полностью.

«Отметим, что это незапланированные затраты частного партнёра, не предусмотренные обязательствами по действующему соглашению. Вопрос о полном возобновлении финансирования проекта на сегодняшний день не урегулирован», — сказано в сообщении.
Разорвать концессию на строительство 4 моста предлагают новосибирские депутаты
Узнать подробнее

Кроме того, подчеркивают в «ВИС», «процесс расторжения предполагает длительные юридические процедуры, результат которых непредсказуем».

А пока юристы будут заниматься урегулированием всех формальностей, стоимость строительства может еще вырасти, заявляет концессионер.

Напомним, скандал вокруг строительства семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства между ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний «ВИС») и правительством Новосибирской области не утихает с 2022 года. К тому времени медучреждения уже должны были быть построены, но в реальности стройплощадки находились едва-ли не на нулевом цикле.

Однако стоимость возведения объектов здравоохранения уже тогда выросла практически на треть. Дошло до того, что в стенах регионального Заксобрания реализацию этой концессии назвали «государственным преступлением» и предложили разорвать соглашение. С тех предложения отказаться от невыгодного для региона договора звучали неоднократно.

Читайте также:
«ВИС» сообщила о незапланированных тратах на стройку четвертого моста в НовосибирскеНеустойку за вовремя недостроенную поликлинику №7 требует новосибирский МинздравГосстройнадзор обнаружил нарушения при строительстве поликлиник в Новосибирске
#Новосибирск#Строительство#Концессия#Группа ВИС#Поликлиники#Разрыв
Подпишитесь
Режим повышенной готовности вводят на территории Новосибирской области
Сегодня, 08:04
Разорвать концессию на строительство 4 моста предлагают новосибирские депутаты
Сегодня, 06:45
Гранату нашли на детской площадке в Новосибирске
Сегодня, 07:18
Пожизненных выплат через суд добился экс-сотрудник авиакомпании S7
Сегодня, 07:07
Легендарный морж скончался в Новосибирске — что случилось со спортсменом
Сегодня, 06:50
Рассказами о ягодных местах делятся жители Новосибирской области
Сегодня, 00:15