Вице-губернатор Югры Азат Ислаев поделился новостями о новой больнице в Нижневартовск

Завершающий этап строительства начался уже после введения антироссийских экономических санкций. По словам вице-губернатора ХМАО Азата Ислаева, многие сомневались, что стройку удастся завершить, но команда справилась с этой задачей. При этом в учреждении были созданы комфортные условия для пребывания пациентов, а врачей обеспечили всем необходимым для оказания профессиональной помощи.