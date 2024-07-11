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Вице-губернатор Югры Азат Ислаев поделился новостями о новой больнице в Нижневартовск

Вице-губернатор Югры Азат Ислаев поделился новостями о новой больнице в Нижневартовск

11 июля 2024, 07:08
Фото: Стройкомплекс Югры
В Нижневартовске ввели в эксплуатацию долгожданный медицинский хаб, оснащенный по последнему слову техники. Здесь будут проходить лечение пациенты со всего округа.

Завершающий этап строительства начался уже после введения антироссийских экономических санкций. По словам вице-губернатора ХМАО Азата Ислаева, многие сомневались, что стройку удастся завершить, но команда справилась с этой задачей. При этом в учреждении были созданы комфортные условия для пребывания пациентов, а врачей обеспечили всем необходимым для оказания профессиональной помощи.

Как сообщает издание Муксун.fm, реализация проекта строительства медицинского хаба на 1100 мест осуществлялась в рамках совместной программы «Сотрудничество» ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области.

О вводе медучреждения в эксплуатацию сначала объявили на самом верху: срок сдачи больницы был обозначен главой Минздрава Михаилом Мурашко в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы регионального департамента строительства и ЖКХ Матвея Карова, больница стала долгожданным и самым масштабным объектом округа. Медицинский хаб, состоящий из шести блоков, располагается на площади более 100 тысяч квадратных метров, что соответствует примерно 15 футбольным полям. В больнице будут трудиться порядка 2,5 тысячи медицинских работников.

Для решения кадрового вопроса, остро стоящего на сегодняшний день во многих медучреждениях регионов России, у руководства окружной больницы существует свой план. На работу планируется принимать специалистов, обучающихся в ординатуре в рамках целевой квоты.

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