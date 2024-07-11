Вице-губернатор Югры Азат Ислаев поделился новостями о новой больнице в Нижневартовск

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Завершающий этап строительства начался уже после введения антироссийских экономических санкций. По словам вице-губернатора ХМАО Азата Ислаева, многие сомневались, что стройку удастся завершить, но команда справилась с этой задачей. При этом в учреждении были созданы комфортные условия для пребывания пациентов, а врачей обеспечили всем необходимым для оказания профессиональной помощи.
Как сообщает издание Муксун.fm, реализация проекта строительства медицинского хаба на 1100 мест осуществлялась в рамках совместной программы «Сотрудничество» ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области.
О вводе медучреждения в эксплуатацию сначала объявили на самом верху: срок сдачи больницы был обозначен главой Минздрава Михаилом Мурашко в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам главы регионального департамента строительства и ЖКХ Матвея Карова, больница стала долгожданным и самым масштабным объектом округа. Медицинский хаб, состоящий из шести блоков, располагается на площади более 100 тысяч квадратных метров, что соответствует примерно 15 футбольным полям. В больнице будут трудиться порядка 2,5 тысячи медицинских работников.
Для решения кадрового вопроса, остро стоящего на сегодняшний день во многих медучреждениях регионов России, у руководства окружной больницы существует свой план. На работу планируется принимать специалистов, обучающихся в ординатуре в рамках целевой квоты.